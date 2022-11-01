https://sputnikarabic.ae/20221101/للمرة-الأولى-منذ-التسعينات-لبنان-يتجه-لرفع-تعرفة-الكهرباء--1069716646.html

للمرة الأولى منذ التسعينات... لبنان يتجه لرفع تعرفة الكهرباء

للمرة الأولى منذ التسعينات... لبنان يتجه لرفع تعرفة الكهرباء

للمرة الأولى منذ التسعينات، يتجه لبنان إلى رفع تعرفة الكهرباء في البلاد، في خطوة أساسية لإصلاح هذا القطاع على أن تتزامن مع رفع ساعات التغذية وإزالة التعديات عن... 01.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-01T14:28+0000

2022-11-01T14:28+0000

2022-11-01T14:28+0000

لبنان

العالم العربي

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إلا أن هذه الخطوة تأتي في ظل انعدام التغذية الكهربائية للدولة عن كافة الأراضي اللبنانية، وسط وعود بتأمين الفيول أويل لتأمين تغذية 8 ساعات خلال الـ 24 ساعة.في هذا الإطار اعتبر المدير العام السابق في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون أن حالة الفوضى العارمة تسود البلد والمؤسسة والعمل الحكومي.وأضاف أنه "رفع التعرفة كما تحدث أمس وزير الطاقة وأعطى تعليماته تبدأ اعتبارًا من اليوم، وهذا أمر غريب وليس عمليا، لأنه لم يأخذ أحد تأشيرة العدادات عند المواطنين بتاريخ اليوم، فكيف سيبدؤون بتطبيق تعرفة من دون معرفة الاستهلاك متى بدأ وهذا الخطأ الأول"، مشيرًا إلى أن "الخطأ الثاني هو أنه في لبنان مؤسسة كهرباء لبنان ليست مسيطرة على شبكتها وبالتالي هناك هدر غير فني بالتعليق على الشبكة، فمن سيدفع ثمن الكهرباء للأشخاص الذين لا يدفعون كهرباء ولا تمر بالعداد".وأوضح بيضون أن "الأموال التي ستأخذها كهرباء لبنان لن تستطيع استردادها بكاملها من المستهلكين، ستضيع نسبة عالية منها وستصل إلى نسبة 60 أو 70% وبالتالي أحد مصادر التمويل الذي هو مصرف لبنان وعلى ما يبدو أنه يدرس قراره سيقرض 200 مليار دولار لشراء الفيول ومن المفترض أن يسألها من أين سترد له هذا المبلغ، وهل ستسطيع إقناعه بأنها ستسترد المال من الفواتير، لا أعتقد، لأن كهرباء لبنان كانت تقول إن معمل الزهراني بحاجة إلى صيانة وتأهيل فمن أين ستجري هذا التأهيل ولديها ديون ومستحقات، وأعتقد إيرادات التعرفة إذا أتت باكرًا ستستعمل بجزء كبير منها لغير رد قيمة السلفة، لأنها لن تستطيع رد السلفة".كما ذكر أن "قرار رفع التعرفة من المفترض أن يورد ضمن موازنة كهرباء لبنان للسنة القادمة مثلًا، وبذلك تظهر كامل الصورة المالية بما فيه نفقاتها وإيراداتها، من أين لمعرفة كيفية تأمين التوازن، وهي ليست المرة الأولى التي لا يكون لكهرباء لبنان حسابات ولا تبني قراراتها على حسابات مالية"، مشيرًا إلى أنه "كل من يريد أن يقيم هذا القرار وإمكانية تحقيق النتائج المرجوة منه إذا لم يكن هناك تحليل مالي وبيانات للتدفقات المالية ليس له معنى وسيدخلون الناس في مشكلة كبيرة لأن هناك الكثير من العوائق".من جهته، قال الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي خالد أبو شقرا لـ"سبوتنيك"، إن "وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال طلب من مؤسسة كهرباء لبنان اليوم اعتماد التعرفة الجديدة إنما مؤسسة الكهرباء كان لديها شرطان أساسيان لترفع التعرفة، الأول أن تترافق رفع التعرفة مع مواكبة من الوزرات وتحديدا الداخلية لتخفيض الهدر وقمع المخالفات وإزالة التعديات على الخطوط والثاني زيادة الإنتاج، واليوم لم يتحقق هذان الأمران وبالتالي وبرأي مصادر من مؤسسة الكهرباء لن تزيد التعرفة قبل انتهاء العام الحالي، وعندما يبدأ الإنتاج بين 8 و10 ساعات يوميا".أما زيادة التعرفة فاعتبر أبو شقرا أنها "ستكون حتى الآن حسب سعر صيرفة 27 سنت وستكون الزيادة 70 ضعف والمتوسط كانت 120 أو 130 ليرة للكيلو واط ساعة سيصبح حوالي 8400 ليرة، ومرشحة التعرفة أن تكون 37 سنت وليس 27 في حال الدولة لم تلتزم بتسديد المستحقات التي تبلغ 230 مليون دولار وهذا الأمر لم يتخذ القرار فيه حتى هذه اللحظة".

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