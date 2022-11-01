https://sputnikarabic.ae/20221101/وزارة-النفط-العراقية-تعلن-عن-إنجاز-حفر-بئرين-نفطيتين-في-حقل-الزبير-بمحافظة-البصرة-1069700620.html
وزارة النفط العراقية تعلن عن إنجاز حفر بئرين نفطيتين في حقل الزبير بمحافظة البصرة
وزارة النفط العراقية تعلن عن إنجاز حفر بئرين نفطيتين في حقل الزبير بمحافظة البصرة
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، عن "إنجاز حفر بئرين نفطيتين في حقل الزبير النفطي بمحافظة البصرة". 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T08:10+0000
2022-11-01T08:10+0000
2022-11-01T08:10+0000
أخبار العراق اليوم
شركة غازبروم
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وقال مدير عام شركة الحفر العراقية باسم عبد الكريم ناصر، في بيان له، إنه "تم إنجاز حفر البئر النفطية زبير/ 544 باستخدام جهاز الحفر IDC - 37 بعمق 2419 متراً بالإضافة إلى إنجاز حفر البئر زبير / 549 باستخدام جهاز الحفر IDC - 38 بعمق 3617 متراً"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وأضاف ناصر، أن ذلك يأني "ضمن العقد المبرم مع شركة ENI الإيطالية بالتعاون مع شركة Schlumberger الأمريكية لتقديم الخدمات النفطية"، مؤكدا أن "الشركة أنجزت أيضاً أربعة آبار على التوالي ضمن هذا المشروع بأوقات قياسية أقل من الفترة المخطط لها".وكان علي الوردي، مدير الدائرة في وزارة النفط العراقية، أعلن لوكالة "سبوتنيك"، أنه من المقرر زيادة حجم إنتاج النفط في حقل بدرة في العراق مع شركة "غازبروم نفط" الروسية.وقال المسؤول في الوزارة العراقية ردا على سؤال بشأن التعاون مع شركة روسية في حقل بدرة: "هذا عقد قديم... غازبروم نفط تواصل العمل بموجب هذا العقد. هناك خطط لزيادة إنتاج النفط في هذا الحقل".وفي وقت سابق، قال وزير النفط العراقي إحسان إسماعيل، لوكالة "سبوتنيك"، إن بغداد تريد توقيع عقد مع شركة "غازبروم نفط" الروسية لتحسين ظروف تطوير حقل بدرة.وتعمل شركة "غازبروم نفط" في العراق في مشروع بدرة، وفي كردستان العراق في مشروعي كرميان (حقل سركلا) وشكل.
https://sputnikarabic.ae/20221029/وزارة-النفط-العراقية-تعلن-إنهاء-عمليات-المسح-الزلزالي-لبرنامج-الفاو-1069600221.html
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, شركة غازبروم
أخبار العراق اليوم, شركة غازبروم
وزارة النفط العراقية تعلن عن إنجاز حفر بئرين نفطيتين في حقل الزبير بمحافظة البصرة
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أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، عن "إنجاز حفر بئرين نفطيتين في حقل الزبير النفطي بمحافظة البصرة".
وقال مدير عام شركة الحفر العراقية باسم عبد الكريم ناصر، في بيان له، إنه "تم إنجاز حفر البئر النفطية زبير/ 544 باستخدام جهاز الحفر IDC - 37 بعمق 2419 متراً بالإضافة إلى إنجاز حفر البئر زبير / 549 باستخدام جهاز الحفر IDC - 38 بعمق 3617 متراً"، حسب وكالة
الأنباء العراقية "واع".
وأضاف ناصر، أن ذلك يأني "ضمن العقد المبرم مع شركة ENI الإيطالية بالتعاون مع شركة Schlumberger الأمريكية لتقديم الخدمات النفطية"، مؤكدا أن "الشركة أنجزت أيضاً أربعة آبار على التوالي ضمن هذا المشروع بأوقات قياسية أقل من الفترة المخطط لها".
وكان علي الوردي، مدير الدائرة في وزارة النفط العراقية، أعلن لوكالة "سبوتنيك"، أنه من المقرر زيادة حجم إنتاج النفط في حقل بدرة
في العراق مع شركة "غازبروم نفط" الروسية.
وقال المسؤول في الوزارة العراقية ردا على سؤال بشأن التعاون مع شركة روسية في حقل بدرة: "هذا عقد قديم... غازبروم نفط تواصل العمل بموجب هذا العقد. هناك خطط لزيادة إنتاج النفط في هذا الحقل".
وفي وقت سابق، قال وزير النفط العراقي إحسان إسماعيل، لوكالة "سبوتنيك"، إن بغداد تريد توقيع عقد مع شركة "غازبروم نفط" الروسية لتحسين ظروف تطوير حقل بدرة.
وتعمل شركة "غازبروم نفط" في العراق في مشروع بدرة، وفي كردستان العراق في مشروعي كرميان (حقل سركلا) وشكل.