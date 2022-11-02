https://sputnikarabic.ae/20221102/بقوة-تفجيرية-هائلة-قنبلة-روسية-موجهة-لتدمير-الأهداف-البرية-والبحرية-1069748502.html
بقوة تفجيرية هائلة... قنبلة روسية موجهة لتدمير الأهداف البرية والبحرية
بقوة تفجيرية هائلة... قنبلة روسية موجهة لتدمير الأهداف البرية والبحرية
تصنع روسيا أنواع مختلفة من القنابل الجوية الخارقة التي تمتلك قوة تفجيرية هائلة يمكن استخدامها ضد أهداف العدو خلال القصف الجوي. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T12:28+0000
2022-11-02T12:28+0000
2022-11-02T12:28+0000
رصد عسكري
روسيا
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وتعد قنبلة "كاب - 500 إس - إي" إحدى القنابل الموجهة، التي يتم توجيهها بواسطة الأقمار الصناعية وتوفر قوة تدميرية هائلة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ما هي المواصفات الفنية للقنبلة؟ويقول الموقع إن هذه القنبلة تمثل جزء من أنظمة التسليح التي يتم استخدامها في جبهات القتال بوساطة المقاتلات والقاذفات والطائرات الهجومية، لتدمير أهداف برية ثابتة أو سفن معادية أثناء وجودها في مواقع ثابتة.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
بقوة تفجيرية هائلة... قنبلة روسية موجهة لتدمير الأهداف البرية والبحرية
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تصنع روسيا أنواع مختلفة من القنابل الجوية الخارقة التي تمتلك قوة تفجيرية هائلة يمكن استخدامها ضد أهداف العدو خلال القصف الجوي.
وتعد قنبلة "كاب - 500 إس - إي" إحدى القنابل الموجهة، التي يتم توجيهها بواسطة الأقمار الصناعية وتوفر قوة تدميرية هائلة، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ما هي المواصفات الفنية للقنبلة؟
وزن الرأس الحربي
: 460 كيلوغراما.
وزن الشحنة التفجيرية: 195 كيلوغراما.
أقل ارتفاع إطلاق: 500 متر.
أكبر ارتفاع إطلاق: 5 آلاف متر.
أقل سرعة إطلاق: 550 كلم/ ساعة.
أكبر سرعة إطلاق: 1100 كلم/ ساعة.
دقة إصابة الهدف: من 7 أمتار إلى 12 مترا.
نظام التوجيه: بالأقمار الصناعية.
23 ديسمبر 2020, 06:20 GMT
ويقول الموقع إن هذه القنبلة تمثل جزء من أنظمة التسليح التي يتم استخدامها في جبهات القتال
بوساطة المقاتلات والقاذفات والطائرات الهجومية، لتدمير أهداف برية ثابتة أو سفن معادية أثناء وجودها في مواقع ثابتة.