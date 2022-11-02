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https://sputnikarabic.ae/20221102/بقوة-تفجيرية-هائلة-قنبلة-روسية-موجهة-لتدمير-الأهداف-البرية-والبحرية-1069748502.html
بقوة تفجيرية هائلة... قنبلة روسية موجهة لتدمير الأهداف البرية والبحرية
بقوة تفجيرية هائلة... قنبلة روسية موجهة لتدمير الأهداف البرية والبحرية
تصنع روسيا أنواع مختلفة من القنابل الجوية الخارقة التي تمتلك قوة تفجيرية هائلة يمكن استخدامها ضد أهداف العدو خلال القصف الجوي. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
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2022-11-02T12:28+0000
رصد عسكري
روسيا
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وتعد قنبلة "كاب - 500 إس - إي" إحدى القنابل الموجهة، التي يتم توجيهها بواسطة الأقمار الصناعية وتوفر قوة تدميرية هائلة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ما هي المواصفات الفنية للقنبلة؟ويقول الموقع إن هذه القنبلة تمثل جزء من أنظمة التسليح التي يتم استخدامها في جبهات القتال بوساطة المقاتلات والقاذفات والطائرات الهجومية، لتدمير أهداف برية ثابتة أو سفن معادية أثناء وجودها في مواقع ثابتة.
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

بقوة تفجيرية هائلة... قنبلة روسية موجهة لتدمير الأهداف البرية والبحرية

12:28 GMT 02.11.2022
© Sputnik . ANTON DENESSOVقنبلة جوية روسية طراز "كاب - 500" مع طائرة مسيرة
قنبلة جوية روسية طراز كاب - 500 مع طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© Sputnik . ANTON DENESSOV
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تصنع روسيا أنواع مختلفة من القنابل الجوية الخارقة التي تمتلك قوة تفجيرية هائلة يمكن استخدامها ضد أهداف العدو خلال القصف الجوي.
وتعد قنبلة "كاب - 500 إس - إي" إحدى القنابل الموجهة، التي يتم توجيهها بواسطة الأقمار الصناعية وتوفر قوة تدميرية هائلة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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ما هي المواصفات الفنية للقنبلة؟

الوزن: 560 كيلوغراما.
وزن الرأس الحربي: 460 كيلوغراما.
وزن الشحنة التفجيرية: 195 كيلوغراما.
الطول: 3 أمتار.
القطر: 40 سنتيمترا.
أقل ارتفاع إطلاق: 500 متر.
أكبر ارتفاع إطلاق: 5 آلاف متر.
أقل سرعة إطلاق: 550 كلم/ ساعة.
أكبر سرعة إطلاق: 1100 كلم/ ساعة.
دقة إصابة الهدف: من 7 أمتار إلى 12 مترا.
نظام التوجيه: بالأقمار الصناعية.
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ويقول الموقع إن هذه القنبلة تمثل جزء من أنظمة التسليح التي يتم استخدامها في جبهات القتال بوساطة المقاتلات والقاذفات والطائرات الهجومية، لتدمير أهداف برية ثابتة أو سفن معادية أثناء وجودها في مواقع ثابتة.
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