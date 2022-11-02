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كوريا الجنوبية تطلق صواريخ باتجاه المياه الدولية شمال خط الحدود مع كوريا الشمالية
https://sputnikarabic.ae/20221102/كوريا-الجنوبية-تطلق-صواريخ-باتجاه-المياه-الدولية-شمال-خط-الحدود-مع-كوريا-الشمالية-1069732523.html
كوريا الجنوبية تطلق صواريخ باتجاه المياه الدولية شمال خط الحدود مع كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية تطلق صواريخ باتجاه المياه الدولية شمال خط الحدود مع كوريا الشمالية
02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T03:41+0000
2022-11-02T03:41+0000
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية تطلق صواريخ باتجاه المياه الدولية شمال خط الحدود مع كوريا الشمالية

03:41 GMT 02.11.2022
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