https://sputnikarabic.ae/20221102/كوريا-الجنوبية-تطلق-صواريخ-باتجاه-المياه-الدولية-شمال-خط-الحدود-مع-كوريا-الشمالية-1069732523.html
كوريا الجنوبية تطلق صواريخ باتجاه المياه الدولية شمال خط الحدود مع كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية تطلق صواريخ باتجاه المياه الدولية شمال خط الحدود مع كوريا الشمالية
02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T03:41+0000
2022-11-02T03:41+0000
2022-11-02T03:41+0000
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية