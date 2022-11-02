https://sputnikarabic.ae/20221102/لبنان-يرد-على-تهديد-نتنياهو-ويقول-إن-الضمانات-الأمريكية-تحمي-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-1069752715.html

لبنان يرد على تهديد نتنياهو ويقول إن الضمانات الأمريكية تحمي اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

لبنان يرد على تهديد نتنياهو ويقول إن الضمانات الأمريكية تحمي اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، أن "الضمانات الأمريكية تعني أن لبنان غير خائف من احتمال إلغاء اتفاق الحدود البحرية الجديد... 02.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-02T13:21+0000

2022-11-02T13:21+0000

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ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

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وقال ميقاتي، في تصريحات مع وكالة "رويترز"، إن "اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل مستمر حتى مع فوز نتنياهو في الانتخابات".وأضاف أن "الاتفاق أصبح في عهدة الأمم المتحدة، ولبنان من ناحيته ملتزم بهذا الاتفاق الذي أودع في الأمم المحتدة، ونحن لا نعتقد أن أحدا يمكن أن يزيح قيد أنملة بهذا الموضوع".وهدد زعيم المعارضة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين الماضي، بإلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي.وقال نتنياهو، في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، ونقلته قناة "I24NEWS"، إنه "سيقوم بإبطال الاتفاق مع لبنان في حالة فوز حزبه في انتخابات الكنيست القادمة"، مضيفا: "سأتعامل مع الاتفاق تماما كما تعاملت مع اتفاق أوسلو"، واصفا إياه بأنه "اتفاق استسلام آخر".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أمس الثلاثاء، بحصول التكتل بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو، على أغلبية المقاعد ( 62 مقعدًا) في انتخابات الكنيست الإسرائيلي وفق نتائج أولية.وكشفت النتائج الأولية فوز كتلة نتنياهو بـ 62 مقعدًا في الكنيست المكون من 120 مقعدًا، حيث فاز حزب "الليكود" بـ 31 مقعدًا، وفاز حزب "يهدوت هتوراة" بسبعة مقاعد، وفاز حزب "شاس" بعشرة مقاعد، وفاز حزب "الصهيونية الدينية" بـ 14 مقعدًا.

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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل