https://sputnikarabic.ae/20221102/مستثمر-ياباني-يحذر-من-أن-بلاده-لا-يمكن-أن-تحيا-دون-النفط-الروسي-1069759705.html

مستثمر ياباني يحذر من أن بلاده لا يمكن أن تحيا دون النفط الروسي

مستثمر ياباني يحذر من أن بلاده لا يمكن أن تحيا دون النفط الروسي

أكد رئيس واحد من أكبر خمس بيوت للتجارة في اليابان، أن اعتماد بلاده شبه الكامل على الطاقة المستوردة، يعني أنها لا تستطيع "البقاء" دون الاستمرار في شراء النفط... 02.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-02T16:10+0000

2022-11-02T16:10+0000

2022-11-02T16:10+0000

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وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، قال ماساهيرو أوكافوجي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيتوتشو"، إن استمرار البلاد في استخدام الطاقة الروسية بعد العملية العسكرية في أوكرانيا سيتوقف على دعم الولايات المتحدة وأوروبا لموقف اليابان.وأضاف أوكافوجي في المكتب الرئيسي للشركة في طوكيو: "على عكس أوروبا أو الولايات المتحدة، تعتمد اليابان على ما وراء البحار لتلبية جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، لذا من غير الممكن قطع العلاقات مع روسيا بسبب العقوبات".كما انتقد أوكافوجي، وهو أحد قادة الأعمال الأكثر جاذبية في اليابان، الضغط المتزايد على الشركات لإعطاء الأولوية للجغرافيا السياسية على التجارة.وقال: "إنه أمر لا مفر منه، لكن إذا استمر هذا الاتجاه، فإنه سيقلل من شهية الاستثمار لدى الشركات، فضلا عن قدرتها على الابتكار والمنافسة، لذا فهو أمر سلبي بالنسبة للاقتصاد العالمي".واكبت اليابان الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا، لكنها لم تنسحب من مشاريع الطاقة الكبيرة في البلاد لأنها تعتمد على روسيا في نحو 9% من غازها الطبيعي المسال و4% من نفطها.لا تزال الحكومة اليابانية و"إيتوتشو"، إلى جانب شركة "أو إن جي سي فيدش" الهندية المدعومة من الدولة، مستثمرين في مشروع النفط "سخالين 1" الروسي الذي تركته "إكسون موبيل" الأمريكية.

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اقتصاد, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم