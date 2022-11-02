https://sputnikarabic.ae/20221102/مستثمر-ياباني-يحذر-من-أن-بلاده-لا-يمكن-أن-تحيا-دون-النفط-الروسي-1069759705.html
مستثمر ياباني يحذر من أن بلاده لا يمكن أن تحيا دون النفط الروسي
مستثمر ياباني يحذر من أن بلاده لا يمكن أن تحيا دون النفط الروسي
أكد رئيس واحد من أكبر خمس بيوت للتجارة في اليابان، أن اعتماد بلاده شبه الكامل على الطاقة المستوردة، يعني أنها لا تستطيع "البقاء" دون الاستمرار في شراء النفط... 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T16:10+0000
2022-11-02T16:10+0000
2022-11-02T16:10+0000
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وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، قال ماساهيرو أوكافوجي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيتوتشو"، إن استمرار البلاد في استخدام الطاقة الروسية بعد العملية العسكرية في أوكرانيا سيتوقف على دعم الولايات المتحدة وأوروبا لموقف اليابان.وأضاف أوكافوجي في المكتب الرئيسي للشركة في طوكيو: "على عكس أوروبا أو الولايات المتحدة، تعتمد اليابان على ما وراء البحار لتلبية جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، لذا من غير الممكن قطع العلاقات مع روسيا بسبب العقوبات".كما انتقد أوكافوجي، وهو أحد قادة الأعمال الأكثر جاذبية في اليابان، الضغط المتزايد على الشركات لإعطاء الأولوية للجغرافيا السياسية على التجارة.وقال: "إنه أمر لا مفر منه، لكن إذا استمر هذا الاتجاه، فإنه سيقلل من شهية الاستثمار لدى الشركات، فضلا عن قدرتها على الابتكار والمنافسة، لذا فهو أمر سلبي بالنسبة للاقتصاد العالمي".واكبت اليابان الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا، لكنها لم تنسحب من مشاريع الطاقة الكبيرة في البلاد لأنها تعتمد على روسيا في نحو 9% من غازها الطبيعي المسال و4% من نفطها.لا تزال الحكومة اليابانية و"إيتوتشو"، إلى جانب شركة "أو إن جي سي فيدش" الهندية المدعومة من الدولة، مستثمرين في مشروع النفط "سخالين 1" الروسي الذي تركته "إكسون موبيل" الأمريكية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم
اقتصاد, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم
مستثمر ياباني يحذر من أن بلاده لا يمكن أن تحيا دون النفط الروسي
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أكد رئيس واحد من أكبر خمس بيوت للتجارة في اليابان، أن اعتماد بلاده شبه الكامل على الطاقة المستوردة، يعني أنها لا تستطيع "البقاء" دون الاستمرار في شراء النفط والغاز من روسيا.
وفي مقابلة مع صحيفة
"فايننشال تايمز"، قال ماساهيرو أوكافوجي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيتوتشو"، إن استمرار البلاد في استخدام الطاقة الروسية بعد العملية العسكرية في أوكرانيا سيتوقف على دعم الولايات المتحدة وأوروبا لموقف اليابان.
وأضاف أوكافوجي في المكتب الرئيسي للشركة في طوكيو: "على عكس أوروبا أو الولايات المتحدة، تعتمد اليابان على ما وراء البحار لتلبية جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، لذا من غير الممكن قطع العلاقات مع روسيا بسبب العقوبات".
في الواقع، لا يمكننا البقاء ما لم نستمر في الاستيراد من روسيا، حتى لو كانت الكميات أقل.
ماساهيرو أوكافوجي
الرئيس التنفيذي لشركة "إيتوتشو"
كما انتقد أوكافوجي، وهو أحد قادة الأعمال الأكثر جاذبية في اليابان، الضغط المتزايد على الشركات لإعطاء الأولوية للجغرافيا السياسية على التجارة.
وقال: "إنه أمر لا مفر منه، لكن إذا استمر هذا الاتجاه، فإنه سيقلل من شهية الاستثمار لدى الشركات، فضلا عن قدرتها على الابتكار والمنافسة، لذا فهو أمر سلبي بالنسبة للاقتصاد العالمي".
واكبت اليابان الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا، لكنها لم تنسحب من مشاريع الطاقة الكبيرة في البلاد لأنها تعتمد على روسيا في نحو 9% من غازها الطبيعي المسال
و4% من نفطها.
لا تزال الحكومة اليابانية و"إيتوتشو"، إلى جانب شركة "أو إن جي سي فيدش" الهندية المدعومة من الدولة، مستثمرين في مشروع النفط
"سخالين 1" الروسي الذي تركته "إكسون موبيل" الأمريكية.