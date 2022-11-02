https://sputnikarabic.ae/20221102/وزير-خارجية-السعودية-يلتقي-مبعوث-ملك-البحرين-على-هامش-القمة-العربية-1069759834.html
وزير خارجية السعودية يلتقي مبعوث ملك البحرين على هامش القمة العربية
وزير خارجية السعودية يلتقي مبعوث ملك البحرين على هامش القمة العربية
عقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اجتماعا ثنائيا مع محمد بن مبارك آل خليفة، الممثل الخاص لملك البحرين، خلال مشاركتهما في القمة العربية. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T16:19+0000
2022-11-02T16:19+0000
2022-11-02T16:19+0000
العالم العربي
السعودية
القمة العربية في الجزائر
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وخلال اللقاء، استعرض الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات والتنسيق المشترك بينهما في العديد من القضايا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء.ولفتت الوكالة إلى أن اللقاء جرى بحضور عدد من المسؤولين السعوديين بينهم نائب وزير الخارجية وسفير المملكة لدى الجزائر.واستضافت الجزائر، القمة العربية الـ31 على مدى يومين، بعد انقطاع دام ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا، وكانت آخر قمة عربية عام 2019 في تونس.وناقشت القمة العديد من القضايا أبرزها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن، إضافة إلى تدخل إيران وتركيا في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتحديات العالمية المرتبطة بالوضع في أوكرانيا والأمن الغذائي العالمي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية, القمة العربية في الجزائر
العالم العربي, السعودية, القمة العربية في الجزائر
وزير خارجية السعودية يلتقي مبعوث ملك البحرين على هامش القمة العربية
تابعنا عبر
عقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اجتماعا ثنائيا مع محمد بن مبارك آل خليفة، الممثل الخاص لملك البحرين، خلال مشاركتهما في القمة العربية.
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات والتنسيق المشترك بينهما في العديد من القضايا، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء.
ولفتت الوكالة إلى أن اللقاء جرى بحضور عدد من المسؤولين السعوديين بينهم نائب وزير الخارجية وسفير المملكة لدى الجزائر.
واستضافت الجزائر، القمة العربية
الـ31 على مدى يومين، بعد انقطاع دام ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا، وكانت آخر قمة عربية عام 2019 في تونس.
وناقشت القمة العديد من القضايا أبرزها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا
وسوريا واليمن، إضافة إلى تدخل إيران وتركيا في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتحديات العالمية المرتبطة بالوضع في أوكرانيا والأمن الغذائي العالمي.