https://sputnikarabic.ae/20221103/البنك-الدولي-يقول-إن-استثمار-14-من-الناتج-الإجمالي-للبلدان-النامية-يخفض-انبعاثاتها-بنحو-70-1069799752.html
البنك الدولي يقول إن استثمار 1.4% من الناتج الإجمالي للبلدان النامية يخفض انبعاثاتها بنحو 70%
البنك الدولي يقول إن استثمار 1.4% من الناتج الإجمالي للبلدان النامية يخفض انبعاثاتها بنحو 70%
صرح البنك الدولي، اليوم الخميس، أنه يمكن للبلدان النامية أن تخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 70% بحلول عام 2050 إذا استثمرت في المتوسط 1.4% من الناتج المحلي... 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T15:55+0000
2022-11-03T15:55+0000
2022-11-03T15:55+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال البنك في تقرير مناخ البلدان والتنمية القطري: "استثمار البلدان 1.4% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي في التكيف والتخفيف، يمكن أن يزيد من مرونتها ويقلل انبعاثاتها بنسبة تصل إلى 70% بحلول عام 2050".يغطي التقرير خطة عمل لـ20 دولة مسؤولة عن 34% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم. وهي تشمل: "الأرجنتين، بنغلاديش، بوركينا فاسو، الكاميرون، تشاد، الصين، مصر، غانا، العراق، الأردن، كازاخستان، ملاوي، مالي، موريتانيا، المغرب، نيبال، النيجر، باكستان، بيرو، الفلبين، رواندا، جنوب أفريقيا، تركيا، فيتنام".وأشار التقرير إلى أن البلدان منخفضة الدخل أكثر عرضة لمخاطر المناخ، ولديها احتياجات استثمارية أعلى بشكل ملحوظ، وغالبا ما تتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالتالي، سوف يحتاجون إلى كميات متزايدة من التمويل والمنح بشروط ميسرة لإدارة آثار تغير المناخ والتطور على طول مسار منخفض الكربون.كما جادل التقرار بأن البلدان المرتفعة الدخل التي تتحمل مسؤولية أكبر عن الانبعاثات تحتاج إلى قيادة الطريق مع إزالة الكربون بشكل أعمق وأسرع، فضلا عن زيادة الدعم المالي للبلدان المنخفضة الدخل.
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البنك الدولي يقول إن استثمار 1.4% من الناتج الإجمالي للبلدان النامية يخفض انبعاثاتها بنحو 70%
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صرح البنك الدولي، اليوم الخميس، أنه يمكن للبلدان النامية أن تخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 70% بحلول عام 2050 إذا استثمرت في المتوسط 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في العمل المناخي.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال البنك في تقرير مناخ البلدان والتنمية القطري: "استثمار البلدان 1.4% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي في التكيف والتخفيف، يمكن أن يزيد من مرونتها ويقلل انبعاثاتها بنسبة تصل إلى 70% بحلول عام 2050".
يغطي التقرير خطة عمل لـ20 دولة مسؤولة عن 34% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم. وهي تشمل: "الأرجنتين، بنغلاديش، بوركينا فاسو، الكاميرون، تشاد، الصين، مصر، غانا، العراق، الأردن، كازاخستان، ملاوي، مالي، موريتانيا، المغرب، نيبال، النيجر، باكستان، بيرو، الفلبين، رواندا، جنوب أفريقيا، تركيا، فيتنام".
وأشار التقرير إلى أن البلدان منخفضة الدخل أكثر عرضة لمخاطر المناخ
، ولديها احتياجات استثمارية أعلى بشكل ملحوظ، وغالبا ما تتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالتالي، سوف يحتاجون إلى كميات متزايدة من التمويل والمنح بشروط ميسرة لإدارة آثار تغير المناخ والتطور على طول مسار منخفض الكربون.
كما جادل التقرار بأن البلدان المرتفعة الدخل التي تتحمل مسؤولية أكبر عن الانبعاثات تحتاج إلى قيادة الطريق مع إزالة الكربون بشكل أعمق وأسرع، فضلا عن زيادة الدعم المالي للبلدان المنخفضة الدخل.