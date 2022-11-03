https://sputnikarabic.ae/20221103/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تكمل-عمليات-التفتيش-عن-أنشطة-نووية-في-أوكرانيا-1069794499.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكمل عمليات التفتيش عن أنشطة نووية في أوكرانيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكمل عمليات التفتيش عن أنشطة نووية في أوكرانيا
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الخميس، أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكملوا أنشطة التحقق الميدانية في ثلاثة... 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T14:45+0000
2022-11-03T14:45+0000
2022-11-03T14:45+0000
أخبار أوكرانيا
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وذكر الموقع الإلكتروني للوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان: "خلال الأيام القليلة الماضية، تمكن المفتشون من تنفيذ جميع الأنشطة التي خططت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقيام بها وتم السماح لهم بدخول المواقع دون قيود. واستنادا إلى تقييم النتائج المتاحة حتى الآن والمعلومات التي قدمتها أوكرانيا، لم تجد الوكالة أي مؤشرات على أنشطة ومواد نووية غير معلنة في المواقع".ونقل البيان عن غروسي قوله: "بناء على طلب حكومة أوكرانيا، قمت على الفور بإيفاد مفتشين إلى المواقع الثلاثة لأداء دورهم الفني والمستقل الذي لا غنى عنه في التحقق من الحقائق على الأرض، وفي غضون أيام، ذهبوا إلى هناك وأجروا أنشطة الضمانات، في ظل ظروف صعبة خلال الصراع الحالي في أوكرانيا".وشدد غروسي على أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تزال مستعدة لإجراء مزيد من أنشطة التحقق هذه في أوكرانيا للتحقق من عدم وجود أنشطة ومواد غير معلنة وبالتالي ردع أي إساءة استخدام لهذه المواد".
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أخبار أوكرانيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكمل عمليات التفتيش عن أنشطة نووية في أوكرانيا
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أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الخميس، أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكملوا أنشطة التحقق الميدانية في ثلاثة مواقع في أوكرانيا بناءً على طلب الحكومة الأوكرانية.
وذكر الموقع الإلكتروني للوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان
: "خلال الأيام القليلة الماضية، تمكن المفتشون من تنفيذ جميع الأنشطة التي خططت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقيام بها وتم السماح لهم بدخول المواقع دون قيود. واستنادا إلى تقييم النتائج المتاحة حتى الآن والمعلومات التي قدمتها أوكرانيا، لم تجد الوكالة أي مؤشرات على أنشطة ومواد نووية غير معلنة في المواقع".
كما جمع المفتشون عينات بيئية لتحليلها في مختبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشبكة مختبراتها التحليلية، وأخذ العينات البيئية هو إجراء وقائي شائع الاستخدام مع تقنيات تحليلية فائقة الحساسية يمكن أن توفر معلومات حول الأنشطة السابقة والحالية المتعلقة بالتعامل مع المواد النووية.
ونقل البيان عن غروسي قوله: "بناء على طلب حكومة أوكرانيا، قمت على الفور بإيفاد مفتشين إلى المواقع الثلاثة لأداء دورهم الفني والمستقل الذي لا غنى عنه في التحقق من الحقائق على الأرض، وفي غضون أيام، ذهبوا إلى هناك وأجروا أنشطة الضمانات، في ظل ظروف صعبة خلال الصراع الحالي في أوكرانيا".
لم يظهر تقييمنا التقني والعلمي للنتائج التي حصلنا عليها حتى الآن أي علامة على أنشطة ومواد نووية غير معلن عنها في هذه المواقع الثلاثة.
وشدد غروسي على أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تزال مستعدة لإجراء مزيد من أنشطة التحقق
هذه في أوكرانيا للتحقق من عدم وجود أنشطة ومواد غير معلنة وبالتالي ردع أي إساءة استخدام لهذه المواد".