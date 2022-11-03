https://sputnikarabic.ae/20221103/برلماني-أمريكي-يطالب-بلاده-بعدم-التدخل-في-الصراع-في-أوكرانيا-بل-المساعدة-بتحقيق-السلام-1069774460.html

برلماني أمريكي يطالب بلاده بعدم التدخل في الصراع في أوكرانيا بل المساعدة بتحقيق السلام

برلماني أمريكي يطالب بلاده بعدم التدخل في الصراع في أوكرانيا بل المساعدة بتحقيق السلام

طالب عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، بول غوسار، بلاده بعدم التدخل في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن قضايا الحدود بين هذين البلدين لا ينبغي أن... 03.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-03T07:43+0000

2022-11-03T07:43+0000

2022-11-03T07:43+0000

العالم

روسيا

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واشنطن - سبوتنيك. وقال غوسار، في رد خطي على أسئلة وجهتها له وكالة "سبوتنيك": "لا تلعب الولايات المتحدة أي دور في هذا الشأن، لا ينبغي أن تقلق الحدود بين روسيا وأوكرانيا الولايات المتحدة، خاصةً عندما لا تكون حدودنا الجنوبية محمية، وقد عبرها أكثر من 5 ملايين مهاجر غير شرعي خلال العشرين شهرًا الماضية، بالإضافة إلى ما يكفي من الفنتانيل (مادة أفيونية اصطناعية)، لقتل كل رجل وامرأة وطفل في الولايات المتحدة".وفي تقييمه لآفاق حل الأزمة حول أوكرانيا، أعرب غوسار عن ثقته بأن المفاوضات بين موسكو وكييف "يمكن وينبغي أن تبدأ".وقال إن المساعدة في تحقيق السلام هو الدور الصحيح للولايات المتحدة والأمم المتحدة، مضيفًا أن تطوير "حل حقيقي" سيتطلب مشاركة جميع قادة العالم.ودعا غوسار، كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينكسي، للجلوس إلى طاولة المفاوضات في ولاية أريزونا الأميركية.وحصلت أوكرانيا على مساعدات تقدر بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة وحدها، فضلا عن المساعدات المالية والعسكرية، الضخمة التي قدمها الاتحاد الأوروبي والدول الغربية مثل بريطانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس في 24 فبراير/شباط الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبرايرالماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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العالم, روسيا