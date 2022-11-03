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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221103/كوليبا-يؤكد-أن-أوكرانيا-قدمت-ضمانات-أمنية-لعدم-استخدام-ممر-اتفاقية-الحبوب-لأغراض-عسكرية--1069781931.html
كوليبا يؤكد أن أوكرانيا قدمت ضمانات أمنية لعدم استخدام ممر "اتفاقية الحبوب" لأغراض عسكرية
كوليبا يؤكد أن أوكرانيا قدمت ضمانات أمنية لعدم استخدام ممر "اتفاقية الحبوب" لأغراض عسكرية
أكد وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن كييف وعدت بعدم استخدام الممرات الإنسانية كجزء من "اتفاقية الحبوب" لأغراض عسكرية. 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T09:26+0000
2022-11-03T09:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال كوليبا في لقاء أجراه مع محطة الإذاعة الإسبانية: "لم نستخدم الممر الأخضر قط لأغراض عسكرية، ونحن مستعدون للاستمرار بذلك. وهذا ما فعلناه، قلنا إننا لا ننوي استخدام هذا الممر لأغراض عسكرية".وزعم كوليبا أن وضع ضمانات هي عبارة عن "مجرد طريقة روسية لحفظ ماء الوجه". وأشار إلى أن روسيا الاتحادية عادت إلى "اتفاقية الحبوب" ليس لأن "شخصا ما أعطاها بعض الضمانات، ولكن لأنه كان هناك الكثير من الدبلوماسية وراء الكواليس من جانب الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس التركي".هذا وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، صباح اليوم، مغادرة ست سفن محملة بالحبوب موانئ أوكرانيا عقب عودة روسيا إلى العمل بمبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود.وقال أكار في بيان نشرته وزارة الدفاع التركية: "غادرت 6 سفن محملة بالحبوب موانئ أوكرانيا عقب استئناف العمل بمبادرة نقل الحبوب".وتابع الوزير: "سنكثف جهودنا من أجل تمديد" العمل بتلك المبادرة.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "بفضل مشاركة المنظمة الدولية [الأمم المتحدة]، بالإضافة إلى مساعدة تركيا، تمكنا من الحصول على الضمانات الخطية اللازمة من أوكرانيا بشأن عدم استخدام الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية، المحددة لتصدير المنتجات الزراعية، للعمليات القتالية ضد روسيا، وقد تم إرسالها إلى مركز التنسيق المشترك في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022".
https://sputnikarabic.ae/20221103/وزير-الدفاع-التركي-يعلن-عن-مغادرة-6-سفن-موانئ-أوكرانيا-بعد-استئناف-العمل-بمبادرة-نقل-الحبوب-1069777514.html
https://sputnikarabic.ae/20221102/التعليق-بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-الروسي-1069755681.html
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العالم

كوليبا يؤكد أن أوكرانيا قدمت ضمانات أمنية لعدم استخدام ممر "اتفاقية الحبوب" لأغراض عسكرية

09:26 GMT 03.11.2022
© Sputnikوزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا
وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
© Sputnik
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أكد وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن كييف وعدت بعدم استخدام الممرات الإنسانية كجزء من "اتفاقية الحبوب" لأغراض عسكرية.
وقال كوليبا في لقاء أجراه مع محطة الإذاعة الإسبانية: "لم نستخدم الممر الأخضر قط لأغراض عسكرية، ونحن مستعدون للاستمرار بذلك. وهذا ما فعلناه، قلنا إننا لا ننوي استخدام هذا الممر لأغراض عسكرية".
وزعم كوليبا أن وضع ضمانات هي عبارة عن "مجرد طريقة روسية لحفظ ماء الوجه". وأشار إلى أن روسيا الاتحادية عادت إلى "اتفاقية الحبوب" ليس لأن "شخصا ما أعطاها بعض الضمانات، ولكن لأنه كان هناك الكثير من الدبلوماسية وراء الكواليس من جانب الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس التركي".
هذا وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، صباح اليوم، مغادرة ست سفن محملة بالحبوب موانئ أوكرانيا عقب عودة روسيا إلى العمل بمبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود.
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
وزير الدفاع التركي يعلن عن مغادرة 6 سفن موانئ أوكرانيا بعد استئناف العمل بمبادرة نقل الحبوب
07:54 GMT
وقال أكار في بيان نشرته وزارة الدفاع التركية: "غادرت 6 سفن محملة بالحبوب موانئ أوكرانيا عقب استئناف العمل بمبادرة نقل الحبوب".
وتابع الوزير: "سنكثف جهودنا من أجل تمديد" العمل بتلك المبادرة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، يوم أمس الأربعاء، استئناف مشاركتها باتفاق الحبوب، وذلك بعد حصولها على ضمانات أوكرانية مكتوبة، تتعهد فيها بعدم استخدام الممرات الآمنة لأغراض عسكرية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا ، أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
بوتين يعلن أن روسيا ستزود الدول الفقيرة بالحبوب مجانا في حال انسحبت مستقبلا من "صفقة الحبوب"
أمس, 14:14 GMT
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "بفضل مشاركة المنظمة الدولية [الأمم المتحدة]، بالإضافة إلى مساعدة تركيا، تمكنا من الحصول على الضمانات الخطية اللازمة من أوكرانيا بشأن عدم استخدام الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية، المحددة لتصدير المنتجات الزراعية، للعمليات القتالية ضد روسيا، وقد تم إرسالها إلى مركز التنسيق المشترك في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022".
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