https://sputnikarabic.ae/20221103/كوليبا-يؤكد-أن-أوكرانيا-قدمت-ضمانات-أمنية-لعدم-استخدام-ممر-اتفاقية-الحبوب-لأغراض-عسكرية--1069781931.html

كوليبا يؤكد أن أوكرانيا قدمت ضمانات أمنية لعدم استخدام ممر "اتفاقية الحبوب" لأغراض عسكرية

كوليبا يؤكد أن أوكرانيا قدمت ضمانات أمنية لعدم استخدام ممر "اتفاقية الحبوب" لأغراض عسكرية

أكد وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن كييف وعدت بعدم استخدام الممرات الإنسانية كجزء من "اتفاقية الحبوب" لأغراض عسكرية. 03.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-03T09:26+0000

2022-11-03T09:26+0000

2022-11-03T09:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وقال كوليبا في لقاء أجراه مع محطة الإذاعة الإسبانية: "لم نستخدم الممر الأخضر قط لأغراض عسكرية، ونحن مستعدون للاستمرار بذلك. وهذا ما فعلناه، قلنا إننا لا ننوي استخدام هذا الممر لأغراض عسكرية".وزعم كوليبا أن وضع ضمانات هي عبارة عن "مجرد طريقة روسية لحفظ ماء الوجه". وأشار إلى أن روسيا الاتحادية عادت إلى "اتفاقية الحبوب" ليس لأن "شخصا ما أعطاها بعض الضمانات، ولكن لأنه كان هناك الكثير من الدبلوماسية وراء الكواليس من جانب الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس التركي".هذا وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، صباح اليوم، مغادرة ست سفن محملة بالحبوب موانئ أوكرانيا عقب عودة روسيا إلى العمل بمبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود.وقال أكار في بيان نشرته وزارة الدفاع التركية: "غادرت 6 سفن محملة بالحبوب موانئ أوكرانيا عقب استئناف العمل بمبادرة نقل الحبوب".وتابع الوزير: "سنكثف جهودنا من أجل تمديد" العمل بتلك المبادرة.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "بفضل مشاركة المنظمة الدولية [الأمم المتحدة]، بالإضافة إلى مساعدة تركيا، تمكنا من الحصول على الضمانات الخطية اللازمة من أوكرانيا بشأن عدم استخدام الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية، المحددة لتصدير المنتجات الزراعية، للعمليات القتالية ضد روسيا، وقد تم إرسالها إلى مركز التنسيق المشترك في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022".

https://sputnikarabic.ae/20221103/وزير-الدفاع-التركي-يعلن-عن-مغادرة-6-سفن-موانئ-أوكرانيا-بعد-استئناف-العمل-بمبادرة-نقل-الحبوب-1069777514.html

https://sputnikarabic.ae/20221102/التعليق-بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-الروسي-1069755681.html

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