عربي
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق أوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20221104/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مناطق-أوكرانية--1069844036.html
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق أوكرانية
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق أوكرانية
أعلنت وزارة الشؤون الرقمية الأوكرانية، صباح اليوم السبت، عن إنذار جوي في عدد من مناطق أوكرانيا. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T23:38+0000
2022-11-04T23:50+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068817219_0:200:2931:1849_1920x0_80_0_0_c52699161d553d6795f7fc1162bac18c.jpg
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية لأجهزة الإنذار الجوي، دوت صفارات الإنذار في مناطق ترنوبل وخملنيتسكي وشيركاسي وبولتافا ودنيبروبيتروفسك وخاركيف ونيكولاييف، وكذلك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من منطقة خيرسون.وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر - بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف وراءه، وفقا للسلطات الروسية، الخدمات الخاصة الأوكرانية.ويتم تنفيذ هجمات على الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء البلاد.ومنذ ذلك الحين، تم الإعلان عن إنذار جوي في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وفي الأول من نوفمبر الجاري، قال فولوديمير زيلينسكي إن حوالي 40٪ من البنية التحتية للطاقة تضررت في أوكرانيا، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير.
https://sputnikarabic.ae/20221103/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-1069807108.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068817219_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_13e264b65f11e3a85d41845d5317fd7d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق أوكرانية

23:38 GMT 04.11.2022 (تم التحديث: 23:50 GMT 04.11.2022)
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Adam Schreck
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الشؤون الرقمية الأوكرانية، صباح اليوم السبت، عن إنذار جوي في عدد من مناطق أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية لأجهزة الإنذار الجوي، دوت صفارات الإنذار في مناطق ترنوبل وخملنيتسكي وشيركاسي وبولتافا ودنيبروبيتروفسك وخاركيف ونيكولاييف، وكذلك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من منطقة خيرسون.
آثار قثف القوات المسلحة الروسية في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي ضمن عدة مناطق في أوكرانيا
أمس, 22:16 GMT
وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر - بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف وراءه، وفقا للسلطات الروسية، الخدمات الخاصة الأوكرانية.
ويتم تنفيذ هجمات على الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء البلاد.
ومنذ ذلك الحين، تم الإعلان عن إنذار جوي في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وفي الأول من نوفمبر الجاري، قال فولوديمير زيلينسكي إن حوالي 40٪ من البنية التحتية للطاقة تضررت في أوكرانيا، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители российской стороны во время обмена пленными - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала