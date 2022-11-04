https://sputnikarabic.ae/20221104/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مناطق-أوكرانية--1069844036.html
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق أوكرانية
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق أوكرانية
أعلنت وزارة الشؤون الرقمية الأوكرانية، صباح اليوم السبت، عن إنذار جوي في عدد من مناطق أوكرانيا. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T23:38+0000
2022-11-04T23:38+0000
2022-11-04T23:50+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية لأجهزة الإنذار الجوي، دوت صفارات الإنذار في مناطق ترنوبل وخملنيتسكي وشيركاسي وبولتافا ودنيبروبيتروفسك وخاركيف ونيكولاييف، وكذلك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من منطقة خيرسون.وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر - بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف وراءه، وفقا للسلطات الروسية، الخدمات الخاصة الأوكرانية.ويتم تنفيذ هجمات على الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء البلاد.ومنذ ذلك الحين، تم الإعلان عن إنذار جوي في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وفي الأول من نوفمبر الجاري، قال فولوديمير زيلينسكي إن حوالي 40٪ من البنية التحتية للطاقة تضررت في أوكرانيا، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير.
https://sputnikarabic.ae/20221103/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-1069807108.html
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أخبار أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق أوكرانية
23:38 GMT 04.11.2022 (تم التحديث: 23:50 GMT 04.11.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الشؤون الرقمية الأوكرانية، صباح اليوم السبت، عن إنذار جوي في عدد من مناطق أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك
. ووفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية لأجهزة الإنذار الجوي، دوت صفارات الإنذار في مناطق ترنوبل وخملنيتسكي وشيركاسي وبولتافا ودنيبروبيتروفسك وخاركيف ونيكولاييف، وكذلك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من منطقة خيرسون.
وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر - بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم،
والذي تقف وراءه، وفقا للسلطات الروسية، الخدمات الخاصة الأوكرانية.
ويتم تنفيذ هجمات على الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء البلاد.
ومنذ ذلك الحين، تم الإعلان عن إنذار جوي في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وفي الأول من نوفمبر الجاري، قال فولوديمير زيلينسكي إن حوالي 40٪ من البنية التحتية للطاقة
تضررت في أوكرانيا، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير.