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البنتاغون يكشف عن استثماراته في المجالات العسكرية التي تتفوق فيها روسيا
البنتاغون يكشف عن استثماراته في المجالات العسكرية التي تتفوق فيها روسيا
قال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسة كولن كال، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ركزت بعض استثماراتها الدفاعية لمواجهة التفوق الروسي في بعض المجالات مثل... 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T19:36+0000
2022-11-04T19:44+0000
الصين
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي
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واشنطن - سبوتنيك. وذكر كال خلال حديث في معهد بروكينغز للأبحاث: "هناك أماكن أخرى تقود فيها روسيا بالفعل - على المدى القريب على الأقل - بعض استثماراتنا، مثل تحت سطح البحر - لأن روسيا لديها قدرة نووية أكبر تحت سطح البحر".وأشار كال إلى أن روسيا تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم. بالإضافة إلى ذلك، قال وكيل وزارة الدفاع إن الولايات المتحدة تتقدم بوعي شديد تجاه الصين في مناطق معينة.وأضاف كال أن الولايات المتحدة تجري استثمارات في الفضاء السيبراني والبحري والنيران بعيدة المدى والطيران، مع وضع الصين في الاعتبار بينما تعمل بكين على تحديث جيشها.وقال كال: "لا ينبغي لأحد أن يشك في أن الولايات المتحدة هي الجيش الأكثر قدرة في العالم، ولا أعتقد أن الصين تشك في ذلك، في الواقع. أعتقد أن الصين تدرك تماما قدراتنا".
https://sputnikarabic.ae/20221103/إعلام-يعتقد-أن-الولايات-المتحدة-لن-تتمكن-من-الحصول-على-غواصات-بصواريخ-أسرع-من-الصوت-في-وقت-قريب-1069778833.html
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الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي
الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي

البنتاغون يكشف عن استثماراته في المجالات العسكرية التي تتفوق فيها روسيا

19:36 GMT 04.11.2022 (تم التحديث: 19:44 GMT 04.11.2022)
© Photoالصاروخ النووي الاستراتيجي توبول- إم
الصاروخ النووي الاستراتيجي توبول- إم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
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قال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسة كولن كال، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ركزت بعض استثماراتها الدفاعية لمواجهة التفوق الروسي في بعض المجالات مثل أنشطة تحت البحر والساحات النووية.
واشنطن - سبوتنيك. وذكر كال خلال حديث في معهد بروكينغز للأبحاث: "هناك أماكن أخرى تقود فيها روسيا بالفعل - على المدى القريب على الأقل - بعض استثماراتنا، مثل تحت سطح البحر - لأن روسيا لديها قدرة نووية أكبر تحت سطح البحر".
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وأشار كال إلى أن روسيا تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم. بالإضافة إلى ذلك، قال وكيل وزارة الدفاع إن الولايات المتحدة تتقدم بوعي شديد تجاه الصين في مناطق معينة.
وأضاف كال أن الولايات المتحدة تجري استثمارات في الفضاء السيبراني والبحري والنيران بعيدة المدى والطيران، مع وضع الصين في الاعتبار بينما تعمل بكين على تحديث جيشها.
وقال كال: "لا ينبغي لأحد أن يشك في أن الولايات المتحدة هي الجيش الأكثر قدرة في العالم، ولا أعتقد أن الصين تشك في ذلك، في الواقع. أعتقد أن الصين تدرك تماما قدراتنا".
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