https://sputnikarabic.ae/20221104/الجيش-الصومالي-يعلن-مقتل-أكثر-من-100-إرهابي-وسط-البلاد-1069837924.html

الجيش الصومالي يعلن مقتل أكثر من 100 إرهابي وسط البلاد

الجيش الصومالي يعلن مقتل أكثر من 100 إرهابي وسط البلاد

أعلن الجيش الصومالي، اليوم الجمعة، مقتل أكثر من 100 عنصر إرهابي في إقليم هيران وسط الصومال، على وقع عمليات مستمرة للقضاء على حركة "الشباب" المتطرفة. 04.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-04T18:14+0000

2022-11-04T18:14+0000

2022-11-04T18:14+0000

الصومال

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1f/1069688640_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e40cd7f40f062d3690f948bf616539db.jpg

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الصومالية، عبد الله علي عانود، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "صونا".وقال عانود إن قوات الجيش قتلت أكثر من 100 مسلح من حركة "الشباب" المتطرفة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (إرهابي محظور في روسيا والعديد من الدول).وأوضح أن ذلك جاء خلال مواجهات وقعت بين مقاتلي الجيش بالتعاون مع المقاومة الشعبية في منطقتي غرس مغن وعيل هريري التابعتين لإقليم هيران .وبحسب عانود "تكبد الإرهابيون خسائر فادحة، حيث انهزموا أمام القوات الباسلة التي تتعقب فلول الخلايا الإرهابية".وخسرت حركة الشباب عشرات المناطق في المناطق الوسطى، لا سيما في منطقة هيران منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي لصالح قوات التحالف التي تحرز مكاسب في الهجوم المستمر الذي يحظى بدعم الجيش الأمريكي.وتعهد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بطرد حركة "الشباب" من جميع أنحاء البلاد في غضون عام واحد لاستعادة السلام والنظام بعد ثلاثة عقود من الصراع.وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد مواقع حركة الشباب.ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.ونجحت قوات الحكومة الصومالية المدعومة من الميليشيات المحلية في تحرير عشرات القرى وقتل المئات من مسلحي حركة الشباب في الأسابيع الماضية في العمليات الجارية في وسط الصومال.

https://sputnikarabic.ae/20221026/صراع-الوجود-يشتد-بين-الحكومة-الصومالية-وحركة-الشباب-في-حرب-استنزاف-طويلة-فمن-يحسمها؟-1069518681.html

الصومال

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصومال, العالم العربي