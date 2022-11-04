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https://sputnikarabic.ae/20221104/القوات-الأوكرانية-تطلق-30-صاروخا-من-منظومات-غراد-على-غورلوفكا-1069824759.html
القوات الأوكرانية تطلق 30 صاروخا من منظومات "غراد" على غورلوفكا
القوات الأوكرانية تطلق 30 صاروخا من منظومات "غراد" على غورلوفكا
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التنسيق المشترك لمراقبة القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 30... 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T11:20+0000
2022-11-04T11:20+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات المسلحة الأوكرانية
صواريخ غراد
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال المكتب عبر قناته في تلغرام: "سجلنا قصفا من قبل القوات الأوكرانية باتجاه بليشييفكا (منطقة نيكيتوفسكي). تم إطلاق 30 صاروخا من طراز غراد "بي-إم21".وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.يذكر أن القوات المسلحة الروسية أطلقت، في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20220614/دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تطلق-10-صواريخ-غراد-على-بلدة-بانتيليمونوفكا-1063549540.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات المسلحة الأوكرانية, صواريخ غراد
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات المسلحة الأوكرانية, صواريخ غراد

القوات الأوكرانية تطلق 30 صاروخا من منظومات "غراد" على غورلوفكا

11:20 GMT 04.11.2022
© Sputnik . Igor Russakمنظومة الصواريخ الحارقة "غراد"
منظومة الصواريخ الحارقة غراد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© Sputnik . Igor Russak
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أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التنسيق المشترك لمراقبة القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 30 صاروخا من منظومات "غراد"، على منطقة نيكيتوفسكي في مدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك عند الساعة 12:25.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال المكتب عبر قناته في تلغرام: "سجلنا قصفا من قبل القوات الأوكرانية باتجاه بليشييفكا (منطقة نيكيتوفسكي). تم إطلاق 30 صاروخا من طراز غراد "بي-إم21".
وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق 10 صواريخ "غراد" على بلدة بانتيليمونوفكا
14 يونيو, 05:47 GMT
يذكر أن القوات المسلحة الروسية أطلقت، في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.
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Представители российской стороны во время обмена пленными - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:18 GMT
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