https://sputnikarabic.ae/20221104/القوات-الأوكرانية-تطلق-30-صاروخا-من-منظومات-غراد-على-غورلوفكا-1069824759.html
القوات الأوكرانية تطلق 30 صاروخا من منظومات "غراد" على غورلوفكا
القوات الأوكرانية تطلق 30 صاروخا من منظومات "غراد" على غورلوفكا
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التنسيق المشترك لمراقبة القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 30... 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T11:20+0000
2022-11-04T11:20+0000
2022-11-04T11:20+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات المسلحة الأوكرانية
صواريخ غراد
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال المكتب عبر قناته في تلغرام: "سجلنا قصفا من قبل القوات الأوكرانية باتجاه بليشييفكا (منطقة نيكيتوفسكي). تم إطلاق 30 صاروخا من طراز غراد "بي-إم21".وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.يذكر أن القوات المسلحة الروسية أطلقت، في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20220614/دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تطلق-10-صواريخ-غراد-على-بلدة-بانتيليمونوفكا-1063549540.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات المسلحة الأوكرانية, صواريخ غراد
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات المسلحة الأوكرانية, صواريخ غراد
القوات الأوكرانية تطلق 30 صاروخا من منظومات "غراد" على غورلوفكا
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أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التنسيق المشترك لمراقبة القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 30 صاروخا من منظومات "غراد"، على منطقة نيكيتوفسكي في مدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك عند الساعة 12:25.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال المكتب عبر قناته في تلغرام: "سجلنا قصفا من قبل القوات الأوكرانية
باتجاه بليشييفكا (منطقة نيكيتوفسكي). تم إطلاق 30 صاروخا من طراز غراد "بي-إم21".
وتواصل القوات الأوكرانية استهداف
الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
يذكر أن القوات المسلحة الروسية أطلقت، في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.