https://sputnikarabic.ae/20221104/بريطانيا-تقول-إنها-تعمل-لضمان-عدم-حصول-إيران-على-سلاح-نووي-1069827000.html

بريطانيا تقول إنها تعمل لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

بريطانيا تقول إنها تعمل لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الجمعة، إن بلاده تعمل على ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. 04.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-04T12:14+0000

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وكتب كليفرلي عبر حسابه في تويتر، إنه بحث مع نظرائه من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا ما يمثله استمرار إيران في التصعيد النووي من "تهديد" للأمن الدولي.وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.بالمقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 [بين إيران من جهة، والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى]، لم يكن "بناءً".وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20220909/البيت-الأبيض-بايدن-يريد-خيارات-أخرى-لمنع-إيران-من-امتلاك-سلاح-نووي-1067501528.html

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