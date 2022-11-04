https://sputnikarabic.ae/20221104/بوتين-يؤكد-على-تعزير-انتماء-سكان-المناطق-المحررة-لجذورهم-الروسية-1069827610.html

بوتين يؤكد على تعزيز انتماء سكان المناطق المحررة لجذورهم الروسية

بوتين يؤكد على تعزيز انتماء سكان المناطق المحررة لجذورهم الروسية

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن "على سكان دونباس الموالين لروسيا أن يفهموا أن موقفهم محق وصحيح بناء على التقاليد التاريخية، على الرغم من... 04.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-04T13:01+0000

2022-11-04T13:01+0000

2022-11-04T13:03+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

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وقال بوتين في لقاء مع المتطوعين بمناسبة "يوم الوحدة الوطني": "بالمعنى الدقيق للكلمة، ما حدث هناك يشير إلى أن الناس يفهمون (الواقع) بالفعل، ورغم ذلك فإن على الشباب الذين نشأوا في ظل ظروف دعاية بانديرا المجنونة أن يفهموا أن ما يفعلونه، وأن الموقف (الوطني) الذي يتخذونه صحيح تمامًا ومحق ومبني على أساس التقاليد التاريخية لأسلافهم".وأكد بوتين أنه من الضروري ترميم المساكن والبنية التحتية الاجتماعية والمتاحف على أراضي المناطق المحررة في روسيا.وأردف بوتين: "بحثنا الليلة الماضية إعادة إعمار إقليم دونباس بما في ذلك ماريوبول".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، خلال محادثة مع متطوعين، أن تدفق المتطوعين الراغبين في الالتحاق بالقوات المسلحة لروسيا الاتحادية لا يتراجع، وقد وصل عدد الذين تمت تعبئتهم إلى 318 ألف شخص.وقال الرئيس الروسي: "لدينا بالفعل 318000 [تمت تعبئتهم]. لماذا 318000؟ لأن المتطوعين يأتون. عدد المتطوعين لا يتناقص".وأوضح أنه من بين هذا العدد، يوجد 49 ألف فرد في الجيش يقومون بمهام قتالية، بينما لا يزال الباقون يشاركون في التدريبات.

https://sputnikarabic.ae/20221101/بوتين-يطلع-أردوغان-على-أسباب-تعليق-الجانب-الروسي-مشاركته-في-اتفاقية-الحبوب--1069719386.html

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فلاديمير بوتين, روسيا