غانتس يعتقد أن إسرائيل تتجه للانقسام والتطرف ويدعو لتشكيل حزب وسطي عابر للكتل
© AFP 2022 / JACK GUEZ وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس
© AFP 2022 / JACK GUEZ
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، رئيس تحالف "المعسكر الرسمي"، إن هناك حاجة لإقامة حزب وسط عابر للكتل السياسية، في الوقت الذي تتجه فيه إسرائيل إلى الانقسام والتطرف.
وخسر غانتس الذي كان ضمن تحالف انتخابي مع رئيس الوزراء يائير لابيد زعيم حزب "هناك مستقبل" الانتخابات البرلمانية التي أجريت الثلاثاء الماضي، لصالح زعيم المعارضة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو الذي يتجه لتشكيل حكومة من أقصى اليمين الإسرائيلي.
وقال غانتس في تغريدات على تويتر: "هذه عطلة نهاية أسبوع صعبة بالنسبة لي. نتائج الانتخابات مدوية ولا لبس فيها، ويجب أن نقبلها ونحترمها ونتصرف كما ينبغي أن نتصرف في ظل الديمقراطية".
זהו סוף שבוע קשה עבורי – תוצאות הבחירות מהדהדות וחד משמעיות, ועלינו לקבל אותן, לכבד אותן ולנהוג כפי שראוי לנהוג בדמוקרטיה.— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) November 4, 2022
ערב שבת, אני מבקש להודות מעומק הלב ללמעלה מ-430 אלף הישראלים והישראליות שהצביעו עבור המחנה הממלכתי. זה לא מובן מאליו. pic.twitter.com/USPuv4BKTJ
وأضاف: "أعتقد أنه في وقت انقسام وتطرف دولة إسرائيل يتطلب الأمر حزب وسط عابرا للكتل".
وتابع: "قال (رئيس الوزراء الأسبق " 1992–1995") إسحاق رابين الذي يصادف اليوم 27 عاما على اغتياله: "ليس لدينا مناجم ذهب ولا نفط ولا ماس. إسرائيل فقيرة بالموارد الطبيعية. لكن لديها إمكانات بشرية نادرة".
ومضى غانتس: "اليوم من المهم أن نؤمن بهذه الإمكانات. اليوم على وجه التحديد، بينما يشعر الكثير من الجمهور باليأس وفقدان الأمل وحتى الخوف - سنواصل الكفاح على طول الطريق. سوف نستمر في الإيمان بالناس. سنواصل إرسال أطفالنا إلى الجيش - للدفاع عن الوطن. سنواصل تعليم أطفالنا التسامح وحب الناس. سوف نستمر في احترام أنظمة القانون والعدالة والحفاظ عليها".
יצחק רבין, שאנו מציינים היום 27 שנים להירצחו, אמר: "אין לנו מכרות-זהב, אין לנו נפט ולא יהלומים. ישראל ענייה במשאבי טבע. אבל יש לה ובה פוטנציאל אנושי נדיר״.— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) November 4, 2022
وحصل معسكر نتنياهو رئيس الوزراء الأسبق (2009-2021) على 64 مقعدا من أصل 120 في الكنيست ما يؤهله لتشكيل حكومة بسهولة.
ويضم تحالف نتنياهو إضافة لحزب "الليكود" بقيادته حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" الدينيين (حريديم)، وتحالف "الصهيونية الدينية" الذي يقوده المتشددان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.