https://sputnikarabic.ae/20221104/قائد-القيادة-الاستراتيجية-الأمريكية-يحذر-من-التوسع-النووي-السريع-للصين-1069842472.html

قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية يحذر من التوسع النووي السريع للصين

قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية يحذر من التوسع النووي السريع للصين

حذر قائد القيادة الإستراتيجية الأمريكية، التي تشرف على برنامج الأسلحة النووية للبلاد، من أن الصين تطور أسلحة نووية أسرع بكثير من الولايات المتحدة. 04.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-04T21:36+0000

2022-11-04T21:36+0000

2022-11-04T21:36+0000

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وصف الأدميرال تشارلز ريتشارد القضية بأنها "مشكلة على المدى القريب"، وذلك خلال خطاب ألقاه في حدث مغلق في وقت سابق من هذا الأسبوع.في حين أن مسؤولي البنتاغون دقوا ناقوس الخطر بشأن الحشد العسكري الصيني وتطوير الأسلحة النووية لسنوات، فإن تعليقات ريتشارد تصور الوضع على أنه أكثر خطورة مما اعتقد المسؤولون سابقا.وقال الأدميرال: "بينما أقوم بتقييم مستوى ردعنا ضد الصين، فإن السفينة تغرق ببطء. إنها تغرق ببطء، لكنها تغرق، لأنهم في الأساس يضعون القدرة في المجال أسرع مما نحن عليه".وتابع: "مع استمرار هذه المنحنيات، لن يهم مدى جودة (خطة التشغيل) لدينا أو مدى جودة قادتنا، أو مدى جودة قواتنا، فلن يكون لدينا ما يكفي منها، وهذه مشكلة قريبة المدى للغاية".أدلى ريتشارد بهذه التصريحات خلال محاضرة في الندوة السنوية لرابطة الغواصات البحرية يوم الأربعاء. أغلق الحدث للجمهور، ولكن تعليقات ريتشارد نشرت في مقال إخباري بوزارة الدفاع يوم الجمعة.دأبت إدارة بايدن على وصف الصين بأنها المنافس العالمي الرئيسي للولايات المتحدة، وحذرت من تطوير البلاد لبرنامجها العسكري والأسلحة النووية، في سلسلة من الوثائق السياسة التي تشرح الاستراتيجية الدفاعية والعسكرية للولايات المتحدة والتي صدرت في نهاية أكتوبر.وقالت مراجعة الوضع النووي، وهي إحدى وثائق السياسة، عن برنامج الأسلحة النووية الصين، إن بكين "تعتزم على الأرجح امتلاك 1000 رأس حربي على الأقل بحلول نهاية العقد".

https://sputnikarabic.ae/20221104/البنتاغون-يكشف-عن-استثماراته-في-المجالات-العسكرية-التي-تتفوق-فيها-روسيا---1069839769.html

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