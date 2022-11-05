https://sputnikarabic.ae/20221105/أنطونوف-يؤكد-على-أن-واشنطن-لن-تتمكن-من-استنفاد-روسيا-بتسليح-أوكرانيا-1069843902.html

أنطونوف يؤكد على أن واشنطن لن تتمكن من استنفاد روسيا بتسليح أوكرانيا

أنطونوف يؤكد على أن واشنطن لن تتمكن من استنفاد روسيا بتسليح أوكرانيا

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، يوم الجمعة، إن جهود الولايات المتحدة لحل الصراع الأوكراني بالكامل في ساحة المعركة ستفشل، حيث لن تتمكن... 05.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-05T00:13+0000

2022-11-05T00:13+0000

2022-11-05T00:13+0000

أخبار أوكرانيا

روسيا

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سان فرانسيسكو - سبوتنيك. وقال أنطونوف، ردا على سؤال لـ "سبوتنيك": "فيما يتعلق بالقرارات الجديدة للإدارة الأمريكية بشأن تسليم أسلحة إضافية إلى أوكرانيا، أود أن أؤكد أن ما يسمى بشركائنا يواصلون السياسة الخاطئة، معتقدين أنه يمكن حل المشكلة في ساحة المعركة".وأضاف: "يتم إنفاق المزيد والمزيد من القوات والموارد، والآن يسحبون القوات المسلحة الأوكرانية إلى الحدود الروسية، والوضع مقلق للغاية".وأشار أنطونوف، إلى أن روسيا لا تقاتل بشكل أساسي مع الأوكرانيين، ولكن "مع الغرب الموحد بأكمله، الذي يحاول تقويض أسس الدولة الروسية".وأضاف: "[إنها تحاول] استنزافنا، واستنزاف جميع مواردنا الاقتصادية والعسكرية، وخلق مثل هذا الوضع بحيث لن تتاح لروسيا الفرصة أبدا للتحدث على قدم المساواة مع الدول الغربية على الساحة الدولية، لافتا إلى أنه "مهما فعل الأمريكيون، سنحقق النصر، وليس لدينا مخرج آخر وليس هناك شك في أن قضيتنا عادلة".وتابع أنطونوف، "نحن بحاجة إلى التفكير اليوم ليس في مد كييف بأسلحة إضافية، ولكن في كيفية إيجاد حل تفاوضي".وأعلن البنتاغون يوم الجمعة عن حزمة جديدة من المساعدات الأمنية بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا، ليصل إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية الملتزم بها لكييف منذ يناير 2021 إلى 18.9 مليار دولار.وقال الدبلوماسي الروسي: "من غير الممكن حل المشكلة بالكامل في ساحة المعركة، طالما أن الأمريكيين يغذون النظام بإمداداتهم ومدربيهم ويدربون الجيش الأوكراني على فنون الدفاع عن النفس وفقا لمعايير الناتو، فإن الوضع سيزداد سوءا".واقترح السفير الروسي النظر إلى تاريخ الأزمة الكاريبية، عندما "وجدت الدولتان القوة لاتخاذ خطوة نحو حل المشكلة".

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