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العراق يزيد مشترياته من زيت دوار الشمس ودقيق القمح من روسيا
العراق يزيد مشترياته من زيت دوار الشمس ودقيق القمح من روسيا
أعلن المستشار الاقتصادي للسفارة الروسية لدى العراق، إيليا لوبوف، أن العراق زاد بشكل ملموس كميات شراء زيت دوار الشمس ودقيق القمح من روسيا. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T08:02+0000
2022-11-05T08:02+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال لوبوف لوكالة "سبوتنيك": "أثرت على الدينامية الإيجابية (للتجارة) زيادة ملموسة في كميات شراء زيت دوار الشمس، ودقيق القمح والأعلاف الحيوانية".وتابع لوبوف: "أود أن أخبركم أنه خلال 8 أشهر العام الجاري تفوق التبادل التجاري بين روسيا والعراق على مؤشرات العام الماضي بأكمله. فبلغ 313.1 مليون دولار أمريكي، في حين عام 2021 بلغ التبادل التجاري بيننا 282.7 مليون دولار".وأعلن لوبوف، في وقت سابق من اليوم أن موسكو وبغداد تستعدان لتوقيع مذكرة تعاون في التطبيقات غير المتعلقة بالطاقة والتطبيقات السلمية للتقنيات النووية.
https://sputnikarabic.ae/20221105/السفارة-الروسية-في-بغداد-تعلن-عن-إعداد-مذكرة-تعاون-بين-روسيا-والعراق-في-المجال-النووي-1069847473.html
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العالم العربي, العراق, روسيا, اقتصاد
العالم العربي, العراق, روسيا, اقتصاد

العراق يزيد مشترياته من زيت دوار الشمس ودقيق القمح من روسيا

08:02 GMT 05.11.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورحصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
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أعلن المستشار الاقتصادي للسفارة الروسية لدى العراق، إيليا لوبوف، أن العراق زاد بشكل ملموس كميات شراء زيت دوار الشمس ودقيق القمح من روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال لوبوف لوكالة "سبوتنيك": "أثرت على الدينامية الإيجابية (للتجارة) زيادة ملموسة في كميات شراء زيت دوار الشمس، ودقيق القمح والأعلاف الحيوانية".
وتابع لوبوف: "أود أن أخبركم أنه خلال 8 أشهر العام الجاري تفوق التبادل التجاري بين روسيا والعراق على مؤشرات العام الماضي بأكمله. فبلغ 313.1 مليون دولار أمريكي، في حين عام 2021 بلغ التبادل التجاري بيننا 282.7 مليون دولار".
افتتاح التحرير وجسر يربط جانبي بغداد بعد عام من الإغلاق إثر الاحتجاجات - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
السفارة الروسية في بغداد تعلن عن إعداد مذكرة تعاون بين روسيا والعراق في المجال النووي
06:04 GMT
وأعلن لوبوف، في وقت سابق من اليوم أن موسكو وبغداد تستعدان لتوقيع مذكرة تعاون في التطبيقات غير المتعلقة بالطاقة والتطبيقات السلمية للتقنيات النووية.
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