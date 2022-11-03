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https://sputnikarabic.ae/20221103/ما-هي-الصواريخ-الباليستية-العابرة-للقارات-1069774116.html
أول من صنعها روسيا... ما هي الصواريخ الباليستية العابرة للقارات؟
أول من صنعها روسيا... ما هي الصواريخ الباليستية العابرة للقارات؟
يطلق مصطلح صاروخ باليستي على الصواريخ التي تتخذ مسارا منحنيا بين منصة الإطلاق والهدف، ويصنف بأنه عابر للقارات إذا كان مداه يتجاوز 5 آلاف و600 كيلومتر. 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T08:02+0000
2022-11-03T08:29+0000
رصد عسكري
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
كوريا الشمالية
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ويمكن إطلاق هذه الصواريخ من صوامع تحت الأرض في إحدى القارات لتدمير هدف موجود في قارة أخرى بما يحمله من رؤوس نووية، حسبما ذكر موقع الموسوعة البريطانية "بريتانيكا"، الذي أوضح أن أول 3 دول تمتلك هذه الصواريخ هي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين.متى تم إطلاق أول صاروخ باليستي عابر للقارات وفي أي دولة؟هل يمكن إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من الغواصات؟مع تطوير الدول النووية لمنصات قادرة على إطلاق هذا النوع من الصواريخ من أعماق البحار، حشدت عدة دول وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا، صواريخها الباليستية على الغواصات.وتوفر الغواصات الحاملة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ميزة استراتيجية كبيرة للدول النووية وهي القدرة الفائقة على التخفي وصعوبة استهدافها وقت الحرب، إضافة إلى دورها في نظرية الردع النووي التي توفر للدول النووية القدرة على الرد إذا تعرضت قواعدها الأرضية لهجوم استباقي.كما طورت بعض الدول وفي مقدمتها روسيا منصات إطلاق برية متحركة مثل المركبات والقطارات، التي يمكنها إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وتمثل روسيا أقوى دول العالم في هذا المجال.وتوجد دول أخرى تطور قدرات صاروخية واسعة وتقول إنها أصبحت تمتلك القدرة على إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات وأبرزها كوريا الشمالية.وتطلق كوريا الشمالية من حين إلى آخر صواريخ باليستية من طرازات مختلفة ومنها الصواريخ التي تم إطلاقها اليوم الخميس.وقال عنه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تعليقا على عملية الإطلاق، إن أحد الصواريخ التي تم أطلاقها صباح اليوم، ربما كان صاروخا باليستيا عابرا للقارات.
https://sputnikarabic.ae/20220801/بعد-حديث-الدولتين-عن-الحرب-النووية-مقارنة-بين-السلاح-النووي-الروسي-والأمريكي-في-2022-1065868624.html
https://sputnikarabic.ae/20171002/إطلاق-صاروخ-يارس-1026511085.html
https://sputnikarabic.ae/20170903/غواصات-كوريا-الشمالية-أسطول-1025969938.html
https://sputnikarabic.ae/20220817/ما-هي-قدرات-صاروخ-مينتمان---3-النووي-الأمريكي-1066514410.html
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رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, كوريا الشمالية
رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, كوريا الشمالية

أول من صنعها روسيا... ما هي الصواريخ الباليستية العابرة للقارات؟

08:02 GMT 03.11.2022 (تم التحديث: 08:29 GMT 03.11.2022)
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورتجربة ناجحة لاختبار صاروخ "سارمات" باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022
تجربة ناجحة لاختبار صاروخ سارمات باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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يطلق مصطلح صاروخ باليستي على الصواريخ التي تتخذ مسارا منحنيا بين منصة الإطلاق والهدف، ويصنف بأنه عابر للقارات إذا كان مداه يتجاوز 5 آلاف و600 كيلومتر.
ويمكن إطلاق هذه الصواريخ من صوامع تحت الأرض في إحدى القارات لتدمير هدف موجود في قارة أخرى بما يحمله من رؤوس نووية، حسبما ذكر موقع الموسوعة البريطانية "بريتانيكا"، الذي أوضح أن أول 3 دول تمتلك هذه الصواريخ هي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين.
قنبلة نووية أمريكية بي61-12 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
بعد حديث الدولتين عن الحرب النووية… مقارنة بين السلاح النووي الروسي والأمريكي في 2022
1 أغسطس, 18:47 GMT

متى تم إطلاق أول صاروخ باليستي عابر للقارات وفي أي دولة؟

في عام 1958 تم إطلاق أول صاروخ باليستي عابر للقارات في العالم بواسطة الاتحاد السوفيتي.
وفي العام التالي أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية أول صواريخها الباليستية العابرة للقارات.
وبعد نحو عشرين عاما أطلقت الصين أول صواريخها الباليستية العابرة للقارات.

هل يمكن إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من الغواصات؟

مع تطوير الدول النووية لمنصات قادرة على إطلاق هذا النوع من الصواريخ من أعماق البحار، حشدت عدة دول وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا، صواريخها الباليستية على الغواصات.
تجربة اطلاق صاروخ يارس المتحرك البالستي العابر للقارات من ميدان بليسيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2017
فيديو لإطلاق الصاروخ الروسي "يارس" العابر للقارات
2 أكتوبر 2017, 11:30 GMT
وتوفر الغواصات الحاملة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ميزة استراتيجية كبيرة للدول النووية وهي القدرة الفائقة على التخفي وصعوبة استهدافها وقت الحرب، إضافة إلى دورها في نظرية الردع النووي التي توفر للدول النووية القدرة على الرد إذا تعرضت قواعدها الأرضية لهجوم استباقي.
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / Russian submarine Alexander Nevsky (cropped image)مراسم عودة الغواصة "ألكسندر نيفسكي"، وهي غواصة نووية من فئة "بوري-أ" (مشروع 955) في قاعدة فيليوتشينسك.
مراسم عودة الغواصة ألكسندر نيفسكي، وهي غواصة نووية من فئة بوري-أ (مشروع 955) في قاعدة فيليوتشينسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
مراسم عودة الغواصة "ألكسندر نيفسكي"، وهي غواصة نووية من فئة "بوري-أ" (مشروع 955) في قاعدة فيليوتشينسك.
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / Russian submarine Alexander Nevsky (cropped image)
كما طورت بعض الدول وفي مقدمتها روسيا منصات إطلاق برية متحركة مثل المركبات والقطارات، التي يمكنها إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وتمثل روسيا أقوى دول العالم في هذا المجال.
غواصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2017
10 دول لديها أكبر عدد من الغواصات
3 سبتمبر 2017, 13:01 GMT
وتوجد دول أخرى تطور قدرات صاروخية واسعة وتقول إنها أصبحت تمتلك القدرة على إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات وأبرزها كوريا الشمالية.
صواريخ نووية أمريكية - مينتمان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
ما هي قدرات صاروخ "مينتمان 3" النووي الأمريكي؟
17 أغسطس, 11:19 GMT
وتطلق كوريا الشمالية من حين إلى آخر صواريخ باليستية من طرازات مختلفة ومنها الصواريخ التي تم إطلاقها اليوم الخميس.
وقال عنه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تعليقا على عملية الإطلاق، إن أحد الصواريخ التي تم أطلاقها صباح اليوم، ربما كان صاروخا باليستيا عابرا للقارات.
© Sputnikمنظومة الصواريخ الاستراتيجية "إر إس-24 يارس"
منظومة الصواريخ الاستراتيجية إر إس-24 يارس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
منظومة الصواريخ الاستراتيجية "إر إس-24 يارس"
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