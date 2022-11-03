https://sputnikarabic.ae/20221103/ما-هي-الصواريخ-الباليستية-العابرة-للقارات-1069774116.html

أول من صنعها روسيا... ما هي الصواريخ الباليستية العابرة للقارات؟

أول من صنعها روسيا... ما هي الصواريخ الباليستية العابرة للقارات؟

يطلق مصطلح صاروخ باليستي على الصواريخ التي تتخذ مسارا منحنيا بين منصة الإطلاق والهدف، ويصنف بأنه عابر للقارات إذا كان مداه يتجاوز 5 آلاف و600 كيلومتر. 03.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-03T08:02+0000

2022-11-03T08:02+0000

2022-11-03T08:29+0000

رصد عسكري

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

كوريا الشمالية

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ويمكن إطلاق هذه الصواريخ من صوامع تحت الأرض في إحدى القارات لتدمير هدف موجود في قارة أخرى بما يحمله من رؤوس نووية، حسبما ذكر موقع الموسوعة البريطانية "بريتانيكا"، الذي أوضح أن أول 3 دول تمتلك هذه الصواريخ هي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين.متى تم إطلاق أول صاروخ باليستي عابر للقارات وفي أي دولة؟هل يمكن إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من الغواصات؟مع تطوير الدول النووية لمنصات قادرة على إطلاق هذا النوع من الصواريخ من أعماق البحار، حشدت عدة دول وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا، صواريخها الباليستية على الغواصات.وتوفر الغواصات الحاملة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ميزة استراتيجية كبيرة للدول النووية وهي القدرة الفائقة على التخفي وصعوبة استهدافها وقت الحرب، إضافة إلى دورها في نظرية الردع النووي التي توفر للدول النووية القدرة على الرد إذا تعرضت قواعدها الأرضية لهجوم استباقي.كما طورت بعض الدول وفي مقدمتها روسيا منصات إطلاق برية متحركة مثل المركبات والقطارات، التي يمكنها إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وتمثل روسيا أقوى دول العالم في هذا المجال.وتوجد دول أخرى تطور قدرات صاروخية واسعة وتقول إنها أصبحت تمتلك القدرة على إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات وأبرزها كوريا الشمالية.وتطلق كوريا الشمالية من حين إلى آخر صواريخ باليستية من طرازات مختلفة ومنها الصواريخ التي تم إطلاقها اليوم الخميس.وقال عنه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تعليقا على عملية الإطلاق، إن أحد الصواريخ التي تم أطلاقها صباح اليوم، ربما كان صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

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https://sputnikarabic.ae/20170903/غواصات-كوريا-الشمالية-أسطول-1025969938.html

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