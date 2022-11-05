https://sputnikarabic.ae/20221105/شيخ-الأزهر-يؤكد-دور-الإمارات-في-نشر-قيم-الأخوة-والتسامح-بين-الشعوب-1069867197.html

شيخ الأزهر يؤكد دور الإمارات في نشر قيم الأخوة والتسامح بين الشعوب

شيخ الأزهر يؤكد دور الإمارات في نشر قيم الأخوة والتسامح بين الشعوب

قال شيخ الأزهر، أحمد الطيب، إن الإمارات تدعم القضايا العربية والإسلامية، مؤكدا جهودها في نشر قيم الأخوة والتسامح بين الشعوب. 05.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-05T18:55+0000

2022-11-05T18:55+0000

2022-11-05T19:02+0000

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جاء ذلك خلال استقباله وزير التسامح والتعايش الإماراتي نهيان بن مبارك، على هامش مشاركته في ملتقى البحرين للحوار، حسبما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم السبت.وقال الطيب، الذي يتولى منصب رئيس مجلس حكماء المسلمين، إن العلاقات الدينية والثقافية والعلمية، التي تجمع بين الأزهر الشريف ودولة الإمارات هي محل اعتزاز وتقدير.ولفت إلى أن الأزهر والإمارات ينسقان الجهود في مجال الحوار بين الأديان ونشر قيم التسامح والعيش المشترك بين الشعوب.وأكد أحمد الطيب أن جهود نشر قيم التسامح تؤتي ثمارها يوما بعد يوم.ونوهت الصحيفة إلى أن نهيان بن مبارك، أعرب عن تقديره الكبير لجهود شيخ الأزهر في هذا المجال، مشيرا إلى أنها ساهمت بشكل كبير في تصحيح المفاهيم حول الدين الإسلامي وساعدت على إظهار حقيقة ديننا الحنيف.وأكد وزير التسامح الإماراتي أهمية الدور الذي يبذله مجلس حكماء المسلمين بقيادة شيخ الأزهر، مشيرا إلى أنه يعزيز الأخوة الإنسانية ويقوم بدور مؤثر في مكافحة خطاب الكراهية ونشر سماحة الإسلام.

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