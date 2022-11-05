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https://sputnikarabic.ae/20221105/مقديشو-قتلى-وجرحى-بتفجير-انتحاري-في-مركز-تدريب-عسكري-1069868289.html
مقديشو... قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في مركز تدريب عسكري
مقديشو... قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في مركز تدريب عسكري
فجر انتحاري نفسه، مساء اليوم السبت، عند مدخل مركز تدريب عسكري غربي العاصمة الصومالية مقديشو، موقعا عددا من القتلى والجرحى. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T19:18+0000
2022-11-05T19:20+0000
الصومال
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وقع الانفجار الأول في معسكر "نعنع"، وهو ساحة تدريب للجنود الحكوميين، ويقع قرب مصنع حلوى، في مديرية ودجر بمحافظة بنادر.وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (صونا)، بأن عددا من المدنيين تعرضوا لإصابات جراء التفجير، إلا أن وسائل إعلام محلية أفادت بسقوط 4 قتلى على الأقل.وبحسب "صونا" فإن هذا التفجير هو "إحدى الهجمات اليائسة التي تشنها مليشيات الشباب الإرهابية التي تلقت ضربات موجعة وتكبدت خسائر فادحة في المعارك الجارية بمحافظات البلاد".كما وقعت ثلاثة انفجارات الليلة في أماكن مختلفة في مقديشو دون أن تتضح طبيعتها في وقت تتدهور فيه الأوضاع الأمنية بالبلاد.وأمس الجمعة، أعلن الجيش الصومالي، مقتل أكثر من 100 عنصر إرهابي في إقليم هيران وسط الصومال، على وقع عمليات مستمرة للقضاء على حركة "الشباب" المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة (إرهابي محظور في روسيا والعديد من الدول).وخسرت حركة الشباب عشرات المناطق في المناطق الوسطى، لا سيما في منطقة هيران منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي لصالح قوات التحالف التي تحرز مكاسب في الهجوم المستمر الذي يحظى بدعم الجيش الأمريكي.وتعهد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بطرد حركة "الشباب" من جميع أنحاء البلاد في غضون عام واحد لاستعادة السلام والنظام بعد ثلاثة عقود من الصراع.وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد مواقع حركة الشباب.ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.ونجحت قوات الحكومة الصومالية المدعومة من الميليشيات المحلية في تحرير عشرات القرى وقتل المئات من مسلحي حركة الشباب في الأسابيع الماضية في العمليات الجارية في وسط الصومال.
https://sputnikarabic.ae/20221104/الجيش-الصومالي-يعلن-مقتل-أكثر-من-100-إرهابي-وسط-البلاد-1069837924.html
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الصومال, العالم العربي
الصومال, العالم العربي

مقديشو... قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في مركز تدريب عسكري

19:18 GMT 05.11.2022 (تم التحديث: 19:20 GMT 05.11.2022)
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh-FILEحركة الشباب الصومالية
حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh-FILE
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فجر انتحاري نفسه، مساء اليوم السبت، عند مدخل مركز تدريب عسكري غربي العاصمة الصومالية مقديشو، موقعا عددا من القتلى والجرحى.
وقع الانفجار الأول في معسكر "نعنع"، وهو ساحة تدريب للجنود الحكوميين، ويقع قرب مصنع حلوى، في مديرية ودجر بمحافظة بنادر.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (صونا)، بأن عددا من المدنيين تعرضوا لإصابات جراء التفجير، إلا أن وسائل إعلام محلية أفادت بسقوط 4 قتلى على الأقل.
وبحسب "صونا" فإن هذا التفجير هو "إحدى الهجمات اليائسة التي تشنها مليشيات الشباب الإرهابية التي تلقت ضربات موجعة وتكبدت خسائر فادحة في المعارك الجارية بمحافظات البلاد".
كما وقعت ثلاثة انفجارات الليلة في أماكن مختلفة في مقديشو دون أن تتضح طبيعتها في وقت تتدهور فيه الأوضاع الأمنية بالبلاد.
أفراد من الجيش في الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
الجيش الصومالي يعلن مقتل أكثر من 100 إرهابي وسط البلاد
أمس, 18:14 GMT
وأمس الجمعة، أعلن الجيش الصومالي، مقتل أكثر من 100 عنصر إرهابي في إقليم هيران وسط الصومال، على وقع عمليات مستمرة للقضاء على حركة "الشباب" المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة (إرهابي محظور في روسيا والعديد من الدول).
وخسرت حركة الشباب عشرات المناطق في المناطق الوسطى، لا سيما في منطقة هيران منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي لصالح قوات التحالف التي تحرز مكاسب في الهجوم المستمر الذي يحظى بدعم الجيش الأمريكي.
وتعهد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بطرد حركة "الشباب" من جميع أنحاء البلاد في غضون عام واحد لاستعادة السلام والنظام بعد ثلاثة عقود من الصراع.
وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد مواقع حركة الشباب.
ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
ونجحت قوات الحكومة الصومالية المدعومة من الميليشيات المحلية في تحرير عشرات القرى وقتل المئات من مسلحي حركة الشباب في الأسابيع الماضية في العمليات الجارية في وسط الصومال.
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