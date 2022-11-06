https://sputnikarabic.ae/20221106/ابدأ-بنفسك-وحافظ-على-بيئتك-مبادرة-مجتمعية-تزامنا-مع-انطلاق-قمة-المناخ-في-مصر-1069887429.html

"ابدأ بنفسك وحافظ على بيئتك"... مبادرة مجتمعية تزامنا مع انطلاق "قمة المناخ" في مصر

"ابدأ بنفسك وحافظ على بيئتك"... مبادرة مجتمعية تزامنا مع انطلاق "قمة المناخ" في مصر

قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، ومبادرة "إبدأ بنفسك واحمي بيئتك"، إن المبادرة تهدف إلى تحفيز المشاركة المجتمعية لحماية البيئة، مشيرة إلى أن... 06.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-06T16:44+0000

2022-11-06T16:44+0000

2022-11-06T16:44+0000

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وبدأت اليوم الأحد فعاليات "قمة المناخ" (cop 27) والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية.وأضافت الحزاوي في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "كانت الفكرة في ائتلاف أولياء الأمور ألا يقتصر الأمر على العملية التعليمية وعرض الأفكار والمشكلات الخاصة بالتعليم وعرضها، هنا كان الشق الآخر بأن أقوم بعملية التوعية في القضايا الخاصة بالأسرة والمجتمع، وبدأنا في رصد الأحداث المجتمعية ووضع المبادرات التوعوية المناسبة لها".وتابعت الحزاوي، وتزامنا مع "قمة المناخ" التي تعقد في مصر، رأينا أن تكون هناك فعاليات خاصة بالمناخ، وهى أمور متاحة يمكن أن نقوم بها ونحافظ بها على بيئتنا فأطلقنا مبادرة "ابدأ بنفسك واحمي بيئتك"، وبدأنا بالفعل في حملة التوعية الخاصة بالمناخ تتمثل في صورة نصائح حول كيفية الحد من التلوث، وتعليمات حول استخدامات الكهرباء وترشيد المياه، وكذلك الأمر بالنسبة للعديد من الأجهزة، كما شملت التوعية التذكير بمخاطر تلوث البيئة وتحولها إلى مستنقع للأوبئة.وأشارت إلى أنها تحاول نقل ما حصلت عليه أكاديميا إلى المجتمع، خصوصا أن أعضاء الائتلاف متفاعلين معها ولديهم ثقة كبيرة فيها، وقالت إن "الكثير منهم يتابعون تلك النصائح ويقومون بتطبيقها على أرض الواقع".وأوضحت أن فكرة ائتلاف أولياء الأمور في مصر جاءت "نظرا لأنني كنت عضوا نشطا في مدارس أبنائي على مستوى محدود وكنت أساعد أولياء الأمور في جروب صغير سواء في العملية التعليمية أو الإدارية، هنا وجدت أن لدي توجه نحو الخدمة العامة، فقررت توسيع النطاق من أجل تعميم الاستفادة بشكل أكبر، وما ساعدني على هذا التطور أنني أشغل أيضا لجنة الصورة العامة في نادي روتاري كايرو بلاتينيوم"، وتحمل مبادرة المناخ "إبدأ بنفسك" الرقم 14 بين عدد المبادرات التي أطلقها الائتلاف، والمبادرة مستمرة طوال فترة انعقاد قمة المناخ.وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات قمة المناخ "COP 27" بمدينة شرم الشيخ المصرية على ساحل البحر الأحمر، بمشاركة حوالى 200 دولة.

https://sputnikarabic.ae/20221106/مصر-تضيء-أحد-أهراماتها-احتفالا-بانعقاد-قمة-المناخ-في-شرم-الشيخ-فيديو-1069876521.html

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