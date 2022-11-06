https://sputnikarabic.ae/20221106/السيسي-يقول-إن-مصر-تتطلع-لخروج-مؤتمر-المناخ-كوب-27-من-مرحلة-الوعود-إلى-التنفیذ-1069877431.html
السيسي يقول إن مصر تتطلع لخروج مؤتمر المناخ (كوب 27) من مرحلة الوعود إلى التنفیذ
السيسي يقول إن مصر تتطلع لخروج مؤتمر المناخ (كوب 27) من مرحلة الوعود إلى التنفیذ
غرد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على "تويتر"، اليوم الأحد، بالتزامن مع انطلاق مؤتمر المناخ (كوب 27)، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T10:39+0000
2022-11-06T10:39+0000
2022-11-06T10:39+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101717/54/1017175400_0:0:4928:2773_1920x0_80_0_0_1552383f13de60bbf105cdd9617a4378.jpg
وكتب السيسي في سلسلة تغريدات: "بكل فخر واعتزاز وتشرف بالمسئولیة؛ أتطلع لافتتاح فعالیات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقیة الأمم المتحدة بمدینة شرم الشیخ"، مشددا أن "الدورة الحالیة من قمة المناخ تأتي في توقیت حساس للغایة، یتعرض فیھا عالمنا لأخطار وجودیة وتحدیات غیر مسبوقة، تؤثر على بقاء كوكبنا ذاته وقدرتنا على المعیشة علیه".وأضاف: "ولا شك أن ھذه الأخطار وتلك التحدیات تستلزم تحركا سريعا من كافة الدول لوضع خارطة طریق للإنقاذ، تحمي العالم من تأثیرات التغیرات المناخیة".وتابع السيسي مؤكدا أن "مصر تتطلع لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفیذ بإجراءات ملموسة على الأرض، تبني على ما سبق، لا سیما مخرجات قمة جلاسكو واتفاق باریس".انطلقت اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر المناخ "COP 27" بمدينة شرم الشيخ المصرية على ساحل البحر الأحمر، بمشاركة حوالى 200 دولة.وتشهد مدينة شرم الشيخ اليوم، الافتتاح الإجرائي لمؤتمر قمة الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27) الذي يُقام حتى 18 نوفمبر الجاري.ويتضمن جدول أعمال الافتتاح الإجرائي كلمة افتتاحية من ألوك شارما رئيس مؤتمر cop 26 الذي أقيم العام الماضي في غلاسكو الأسكتلندية.وسيتم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس الدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ وزير الخارجية المصري سامح شكرى.كما تشمل أيضا فعاليات الافتتاح الإجرائي إصدار بيان من وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس COP 27، وبيان سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبيان من هوسونغ لي رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
https://sputnikarabic.ae/20221106/مصر-تضيء-أحد-أهراماتها-احتفالا-بانعقاد-قمة-المناخ-في-شرم-الشيخ-فيديو-1069876521.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101717/54/1017175400_555:0:4928:3280_1920x0_80_0_0_a60ac02e4984e7a616c197d719628533.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
السيسي يقول إن مصر تتطلع لخروج مؤتمر المناخ (كوب 27) من مرحلة الوعود إلى التنفیذ
تابعنا عبر
غرد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على "تويتر"، اليوم الأحد، بالتزامن مع انطلاق مؤتمر المناخ (كوب 27)، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية.
وكتب السيسي في سلسلة تغريدات: "بكل فخر واعتزاز وتشرف بالمسئولیة؛ أتطلع لافتتاح فعالیات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقیة الأمم المتحدة بمدینة شرم الشیخ"، مشددا أن "الدورة الحالیة من قمة المناخ تأتي في توقیت حساس للغایة، یتعرض فیھا عالمنا لأخطار وجودیة وتحدیات غیر مسبوقة، تؤثر على بقاء كوكبنا ذاته وقدرتنا على المعیشة علیه".
وأضاف: "ولا شك أن ھذه الأخطار وتلك التحدیات تستلزم تحركا سريعا من كافة الدول لوضع خارطة طریق للإنقاذ، تحمي العالم من تأثیرات التغیرات المناخیة".
وتابع السيسي مؤكدا أن "مصر تتطلع لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفیذ بإجراءات ملموسة على الأرض، تبني على ما سبق، لا سیما مخرجات قمة جلاسكو واتفاق باریس".
انطلقت اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر المناخ "COP 27" بمدينة شرم الشيخ المصرية على ساحل البحر الأحمر، بمشاركة حوالى 200 دولة.
وتشهد مدينة شرم الشيخ
اليوم، الافتتاح الإجرائي لمؤتمر قمة الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27) الذي يُقام حتى 18 نوفمبر الجاري.
ويتضمن جدول أعمال الافتتاح الإجرائي كلمة افتتاحية من ألوك شارما رئيس مؤتمر cop 26 الذي أقيم العام الماضي في غلاسكو الأسكتلندية.
وسيتم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس الدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ
وزير الخارجية المصري سامح شكرى.
كما تشمل أيضا فعاليات الافتتاح الإجرائي إصدار بيان من وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس COP 27، وبيان سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبيان من هوسونغ لي رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.