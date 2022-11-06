https://sputnikarabic.ae/20221106/شكري-يصف-تغير-المناخ-بـ-القضية-الوجودية-ويدعو-للتعامل-معها-بجدية-1069894658.html
شكري يصف تغير المناخ بـ "القضية الوجودية" ويدعو للتعامل معها بجدية
شكري يصف تغير المناخ بـ "القضية الوجودية" ويدعو للتعامل معها بجدية
وصف وزير الخارجية المصري سامح شكري، قضية تغير المناخ بـ "الوجودية"، داعيا إلى التعامل معها بكل جدية. 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T21:22+0000
2022-11-06T21:22+0000
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جاء ذلك خلال مقابلة مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، مساء الوم الأحد، وفق بوابة "أخبار" المصرية.وقال شكري "قضية تغير المناخ هي قضية وجودية ويجب التعامل معها بكل جدية ويجب أن يكون هناك توافق دولي حول الأسلوب الأمثل لمواجهة هذا التحدي".وأضاف أنه تم إطلاق اسم "كوب التنفيذ" على قمة COP 27 منذ البداية، وذلك "للانتقال من التعهدات إلى تنفيذ الالتزامات بشكل قاطع لتحقيق الهدف المشترك في قضية تغير المناخ".واعتبر شكري أن استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ COP 27 ومشاركتها في القمم السابقة يأتي في إطار "اهتماماتها وانتماءاتها للمجموعة الأفريقية ومجموعة الـ 77 والصين ومجموعة الدول النامية ودفاعها بشكل رئيسي عن مصالح الدول النامية في قضية تغير المناخ".وبدأت اليوم الأحد فعاليات "قمة المناخ" (cop 27) والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، حتى 18 من الشهر الجاري، بمشاركة رؤساء وقادة دول العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221106/انطلاق-فعاليات-مؤتمر-المناخ-cop-27-في-مصر-1069876843.html
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شكري يصف تغير المناخ بـ "القضية الوجودية" ويدعو للتعامل معها بجدية
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وصف وزير الخارجية المصري سامح شكري، قضية تغير المناخ بـ "الوجودية"، داعيا إلى التعامل معها بكل جدية.
جاء ذلك خلال مقابلة
مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، مساء الوم الأحد، وفق بوابة "أخبار" المصرية.
وقال شكري "قضية تغير المناخ هي قضية وجودية ويجب التعامل معها بكل جدية ويجب أن يكون هناك توافق دولي حول الأسلوب الأمثل لمواجهة هذا التحدي".
وأضاف أنه تم إطلاق اسم "كوب التنفيذ" على قمة COP 27 منذ البداية، وذلك "للانتقال من التعهدات إلى تنفيذ الالتزامات بشكل قاطع لتحقيق الهدف المشترك في قضية تغير المناخ
".
واعتبر شكري أن استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ COP 27
ومشاركتها في القمم السابقة يأتي في إطار "اهتماماتها وانتماءاتها للمجموعة الأفريقية ومجموعة الـ 77 والصين ومجموعة الدول النامية ودفاعها بشكل رئيسي عن مصالح الدول النامية في قضية تغير المناخ".
وبدأت اليوم الأحد فعاليات "قمة المناخ" (cop 27) والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، حتى 18 من الشهر الجاري، بمشاركة رؤساء وقادة دول العالم.