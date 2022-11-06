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https://sputnikarabic.ae/20221106/صحيفة-تقول-إن-شركات-النفط-الأمريكية-كسبت-200-مليار-دولار-بفضل-الأزمة-الأوكرانية-1069885256.html
صحيفة تقول إن شركات النفط الأمريكية كسبت 200 مليار دولار بفضل الأزمة الأوكرانية
صحيفة تقول إن شركات النفط الأمريكية كسبت 200 مليار دولار بفضل الأزمة الأوكرانية
جنى منتجو النفط الأمريكيون أكثر من 200 مليار دولار من الأرباح منذ بداية الأزمة الأوكرانية، حيث استفادوا من الاضطرابات الجيوسياسية التي زعزعت سوق الطاقة العالمي... 06.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-06T15:33+0000
2022-11-06T15:33+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
أخبار أوكرانيا
أسعار النفط اليوم
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وصل صافي الدخل الإجمالي لشركات النفط والغاز المدرجة في البورصة في الولايات المتحدة إلى 200.24 مليار دولار للربعين الثاني والثالث من العام، وفقا لتحليل أجرته "إس آند بي غلوبال كوموديتي" لصحيفة "فايننشال تايمز".يمثل المبلغ - الذي يشمل الشركات العملاقة والمجموعات المتكاملة متوسطة الحجم ومشغلي النفط الصخري المستقل الأصغر - أكثر ستة أشهر من حيث الأرباح المسجلة في القطاع ويضعها في مسار لعام غير مسبوق من المكاسب.من جانبه قال حسن التوري، المدير التنفيذي لأبحاث الأسهم الأولية في "إس آند بي": "من المرجح أن يكون التدفق النقدي التشغيلي محطما للأرقام القياسية - أو على الأقل قريبا جدا منه - بحلول نهاية العام".أثارت هذه المكاسب الضخمة النقدية غضب البيت الأبيض، حيث أثر ارتفاع أسعار البنزين على شعبية الديمقراطيين في استطلاعات الرأي قبل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة المقرر انطلاقها الثلاثاء.وصف الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع الأرباح الضخمة بأنها "مفاجأة" واتهم الشركات بـ "التربح" من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وهدد بأنه ما لم تستثمر الشركات الأموال في ضخ المزيد من النفط لخفض أسعار الوقود على المستهلكين، فإنه سيطلب من الكونغرس فرض ضرائب أعلى على المنتجين.
https://sputnikarabic.ae/20221031/النقد-الدولي-يتوقع-تسجيل-منتجي-النفط-في-الشرق-الأوسط-تريليون-دولار-من-الفائض-1069688249.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار أوكرانيا, أسعار النفط اليوم
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار أوكرانيا, أسعار النفط اليوم

صحيفة تقول إن شركات النفط الأمريكية كسبت 200 مليار دولار بفضل الأزمة الأوكرانية

15:33 GMT 06.11.2022
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استخراج النفط من باطن الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
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جنى منتجو النفط الأمريكيون أكثر من 200 مليار دولار من الأرباح منذ بداية الأزمة الأوكرانية، حيث استفادوا من الاضطرابات الجيوسياسية التي زعزعت سوق الطاقة العالمي وأدت إلى ارتفاع الأسعار.
وصل صافي الدخل الإجمالي لشركات النفط والغاز المدرجة في البورصة في الولايات المتحدة إلى 200.24 مليار دولار للربعين الثاني والثالث من العام، وفقا لتحليل أجرته "إس آند بي غلوبال كوموديتي" لصحيفة "فايننشال تايمز".
يمثل المبلغ - الذي يشمل الشركات العملاقة والمجموعات المتكاملة متوسطة الحجم ومشغلي النفط الصخري المستقل الأصغر - أكثر ستة أشهر من حيث الأرباح المسجلة في القطاع ويضعها في مسار لعام غير مسبوق من المكاسب.
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من جانبه قال حسن التوري، المدير التنفيذي لأبحاث الأسهم الأولية في "إس آند بي": "من المرجح أن يكون التدفق النقدي التشغيلي محطما للأرقام القياسية - أو على الأقل قريبا جدا منه - بحلول نهاية العام".
أثارت هذه المكاسب الضخمة النقدية غضب البيت الأبيض، حيث أثر ارتفاع أسعار البنزين على شعبية الديمقراطيين في استطلاعات الرأي قبل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة المقرر انطلاقها الثلاثاء.
وصف الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع الأرباح الضخمة بأنها "مفاجأة" واتهم الشركات بـ "التربح" من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وهدد بأنه ما لم تستثمر الشركات الأموال في ضخ المزيد من النفط لخفض أسعار الوقود على المستهلكين، فإنه سيطلب من الكونغرس فرض ضرائب أعلى على المنتجين.
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