https://sputnikarabic.ae/20221106/منتخبات-أوروبا-تضغط-على-فيفا-قبل-انطلاق-كأس-العالم-بسبب-قطر-1069885746.html

منتخبات أوروبا تضغط على "فيفا" قبل انطلاق كأس العالم بسبب قطر

منتخبات أوروبا تضغط على "فيفا" قبل انطلاق كأس العالم بسبب قطر

تضغط منتخبات كرة القدم الأوروبية، بما في ذلك إنجلترا، على الاتحاد الدولي "فيفا" من أجل الحصول على "إجابات ملموسة" بشأن القضايا المتعلقة بالعمال المهاجرين قبل... 06.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-06T15:51+0000

2022-11-06T15:51+0000

2022-11-06T15:51+0000

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تضم الدول العشر التي خاطبت الاتحاد، اليوم الأحد، ثمانية منتخبات متجهة إلى كأس العالم والتي التزمت بارتداء قادتها شارات "حب واحد" في انتهاك لقواعد "فيفا" المكتوبة.تضغط مجموعة العمل التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والمعنية بحقوق الإنسان والعمل من أجل استجابة نهائية فيما يتعلق بصندوق تعويض العمال ومفهوم مركز العمال المهاجرين في الدوحة.ورحبت في بيان مشترك بتأكيدات الحكومة القطرية و"فيفا" بشأن سلامة المشجعين في كأس العالم، بما في ذلك أنصار "مجتمع المثليين"، لكنها شددت على التزامها المستمر تجاه العمال المهاجرين قبل البطولة.وجاء في بيانها: "التزم فيفا مرارا وتكرارا بتقديم إجابات ملموسة حول هذه القضايا - صندوق تعويض العمال المهاجرين، ومفهوم مركز العمال المهاجرين الذي سيتم إنشاؤه في الدوحة - وسنواصل الضغط من أجل تحقيقها".تتكون مجموعة العمل من 10 دول؛ هي، إنجلترا وبلجيكا والدنمارك وألمانيا وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد وسويسرا وويلز. وقالت في بيانها إنها أقرت بإحراز "تقدم كبير" فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين.وأضافت: "ندرك أيضا أن كل بلد لديه مشكلات وتحديات ونتفق مع فيفا على أن التنوع قوة، ومع ذلك، فإن تبني التنوع والتسامح يعني أيضا دعم حقوق الإنسان. حقوق الإنسان عالمية وتطبق في كل مكان".في وقت سابق من هذا الأسبوع، حث كبار المسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفرق المشاركة في مونديال قطر 2022 على أن "يركزوا على ‏اللعبة في قطر وتجنب إعطاء دروس في الأخلاق".‏وفي الشهر الماضي، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، إن بلاده "تعرضت لحملة غير مسبوقة منذ فوزها بتنظيم بكأس العالم لكرة القدم". وترفض قطر الادعاءات الغربية بانتهاك حقوق العاملين.

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رياضة, قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022