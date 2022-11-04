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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221104/سلاح-الجو-الروسي-يدمر-مراكز-الصناعات-الدفاعية-في-أوكرانيا-1069824530.html
سلاح الجو الروسي يدمر مراكز الصناعات الدفاعية في أوكرانيا
سلاح الجو الروسي يدمر مراكز الصناعات الدفاعية في أوكرانيا
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أسلحة عالية الدقة لقوات الفضاء الروسية أصابت ورش تصنيع محركات الصواريخ في مصنع يقع في مدينة بافلوغراد التابعة... 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T11:11+0000
2022-11-04T11:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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كما دمرت القوات الفضائية ثلاث ورش تابعة لمصنع كومونار في مدينة خاركوف، حيث كانت تنتج ذخيرة لراجمات الصواريخ في الجيش الأوكراني، حسيما ذكره بيان الدفاع الروسية.وعلى محور كوبيانسك، ونتيجة لعمليات القوات الروسية الفعالة، تم إحباط محاولات العدو للهجوم بقوام مجموعتين تكتيكيتين في اتجاه بلدات بيريستوفوي في مقاطعة خاركوف وبلدة كوزيموفكا التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور كراسني ليمان، حاول العدو الهجوم بكتيبتي مشاة مؤللتين، على بلدات بلوشانكا، وشيرفونوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور نيكولاييف-كريفوي روغ، دكّ سلاح المدفعية والطيران معاقل الجيش الأوكراني، حيث تم تصفية أكثر من 95 جنديًا أوكرانيًا و10 مركبات قتالية مدرعة و10 مركبات متعددة المهام.كما ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية 5 مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات كراسنوغوروفكا ونيفيلسكوي وبوبيدا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوغريغوريفكا وميرنوي في مقاطعة نيكولاييف، وكذلك 87 مربض مدفعية ونقاط للطواقم العاملة والآليات العسكرية في 179 ناحية، وبالقرب من مدينة نيكولاييف أصيب مقر إحدى وحدات المرتزقة الأجانب بضربة صاروخية.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 4 مستودعات ذخيرة في مناطق بلدات نوفونيكولايفكا وكراسنوارميسك وسفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفاليكساندروفكا في مقاطعة خيرسون.بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض 9 مقاذيف تم إطلاقها من راجمات "هيمارس" و3 صواريخ من طراز "أوراغان" بالقرب من بلدة تشيرنوبايفكا في مقاطعة خيرسون.وختم البيان: "إجمالاً ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 330 طائرة، و168 طائرة مروحية، و2426 طائرة مسيرة، و384 منظومة دفاع جوي، و6322 دبابة وأليات مصفحة أخرى، و882 راجمة صواريخ، و3551 مدفع ميدان وهاون، و7027 مركبة عسكرية متعددة المهام.
https://sputnikarabic.ae/20221103/بوشيلين-يعلن-عن-عملية-تبادل-أكثر-من-100-أسير-مع-أوكرانيا-1069787530.html
https://sputnikarabic.ae/20221020/الدفاع-البيلاروسية-الطيران-الروسي-يقوم-بدوريات-مجدولة-على-حدود-دولة-الاتحاد-1069264418.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

سلاح الجو الروسي يدمر مراكز الصناعات الدفاعية في أوكرانيا

11:11 GMT 04.11.2022 (تم التحديث: 11:38 GMT 04.11.2022)
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مناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ فيخر - 1 من مروحية كا - 52 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أسلحة عالية الدقة لقوات الفضاء الروسية أصابت ورش تصنيع محركات الصواريخ في مصنع يقع في مدينة بافلوغراد التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك.
كما دمرت القوات الفضائية ثلاث ورش تابعة لمصنع كومونار في مدينة خاركوف، حيث كانت تنتج ذخيرة لراجمات الصواريخ في الجيش الأوكراني، حسيما ذكره بيان الدفاع الروسية.
وعلى محور كوبيانسك، ونتيجة لعمليات القوات الروسية الفعالة، تم إحباط محاولات العدو للهجوم بقوام مجموعتين تكتيكيتين في اتجاه بلدات بيريستوفوي في مقاطعة خاركوف وبلدة كوزيموفكا التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية.

ودحرت نيران المدفعية الروسية وطيران الجيش وحدات العدو إلى خطوطها الأصلية، وتم القضاء على أكثر من 110 عسكري أوكراني، وثلاث دبابات، ومركبتين قتاليتين مصفحتين، وخمس شاحنات صغيرة، و14 عربة مصفحة من طراز "هامفي" و"كوزاك".

وعلى محور كراسني ليمان، حاول العدو الهجوم بكتيبتي مشاة مؤللتين، على بلدات بلوشانكا، وشيرفونوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
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تم صد جميع الهجمات وتكبد العدو خسائر تمثلت بمقتل أكثر من 90 جنديًا وجرح نحو 60 آخرين، وتدمير أربع دبابات و6 عربات مصفحة و12 سيارة عسكرية.

وعلى محور نيكولاييف-كريفوي روغ، دكّ سلاح المدفعية والطيران معاقل الجيش الأوكراني، حيث تم تصفية أكثر من 95 جنديًا أوكرانيًا و10 مركبات قتالية مدرعة و10 مركبات متعددة المهام.
كما ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية 5 مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات كراسنوغوروفكا ونيفيلسكوي وبوبيدا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوغريغوريفكا وميرنوي في مقاطعة نيكولاييف، وكذلك 87 مربض مدفعية ونقاط للطواقم العاملة والآليات العسكرية في 179 ناحية، وبالقرب من مدينة نيكولاييف أصيب مقر إحدى وحدات المرتزقة الأجانب بضربة صاروخية.
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بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 4 مستودعات ذخيرة في مناطق بلدات نوفونيكولايفكا وكراسنوارميسك وسفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفاليكساندروفكا في مقاطعة خيرسون.

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 4 طائرات أوكرانية دون طيار في مناطق أليكساندروفكا في مقاطعة خيرسون ودوكوتشيفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض 9 مقاذيف تم إطلاقها من راجمات "هيمارس" و3 صواريخ من طراز "أوراغان" بالقرب من بلدة تشيرنوبايفكا في مقاطعة خيرسون.
وختم البيان: "إجمالاً ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 330 طائرة، و168 طائرة مروحية، و2426 طائرة مسيرة، و384 منظومة دفاع جوي، و6322 دبابة وأليات مصفحة أخرى، و882 راجمة صواريخ، و3551 مدفع ميدان وهاون، و7027 مركبة عسكرية متعددة المهام.
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