https://sputnikarabic.ae/20221104/سلاح-الجو-الروسي-يدمر-مراكز-الصناعات-الدفاعية-في-أوكرانيا-1069824530.html

سلاح الجو الروسي يدمر مراكز الصناعات الدفاعية في أوكرانيا

سلاح الجو الروسي يدمر مراكز الصناعات الدفاعية في أوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أسلحة عالية الدقة لقوات الفضاء الروسية أصابت ورش تصنيع محركات الصواريخ في مصنع يقع في مدينة بافلوغراد التابعة... 04.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-04T11:11+0000

2022-11-04T11:11+0000

2022-11-04T11:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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كما دمرت القوات الفضائية ثلاث ورش تابعة لمصنع كومونار في مدينة خاركوف، حيث كانت تنتج ذخيرة لراجمات الصواريخ في الجيش الأوكراني، حسيما ذكره بيان الدفاع الروسية.وعلى محور كوبيانسك، ونتيجة لعمليات القوات الروسية الفعالة، تم إحباط محاولات العدو للهجوم بقوام مجموعتين تكتيكيتين في اتجاه بلدات بيريستوفوي في مقاطعة خاركوف وبلدة كوزيموفكا التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور كراسني ليمان، حاول العدو الهجوم بكتيبتي مشاة مؤللتين، على بلدات بلوشانكا، وشيرفونوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور نيكولاييف-كريفوي روغ، دكّ سلاح المدفعية والطيران معاقل الجيش الأوكراني، حيث تم تصفية أكثر من 95 جنديًا أوكرانيًا و10 مركبات قتالية مدرعة و10 مركبات متعددة المهام.كما ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية 5 مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات كراسنوغوروفكا ونيفيلسكوي وبوبيدا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوغريغوريفكا وميرنوي في مقاطعة نيكولاييف، وكذلك 87 مربض مدفعية ونقاط للطواقم العاملة والآليات العسكرية في 179 ناحية، وبالقرب من مدينة نيكولاييف أصيب مقر إحدى وحدات المرتزقة الأجانب بضربة صاروخية.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 4 مستودعات ذخيرة في مناطق بلدات نوفونيكولايفكا وكراسنوارميسك وسفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفاليكساندروفكا في مقاطعة خيرسون.بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض 9 مقاذيف تم إطلاقها من راجمات "هيمارس" و3 صواريخ من طراز "أوراغان" بالقرب من بلدة تشيرنوبايفكا في مقاطعة خيرسون.وختم البيان: "إجمالاً ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 330 طائرة، و168 طائرة مروحية، و2426 طائرة مسيرة، و384 منظومة دفاع جوي، و6322 دبابة وأليات مصفحة أخرى، و882 راجمة صواريخ، و3551 مدفع ميدان وهاون، و7027 مركبة عسكرية متعددة المهام.

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https://sputnikarabic.ae/20221020/الدفاع-البيلاروسية-الطيران-الروسي-يقوم-بدوريات-مجدولة-على-حدود-دولة-الاتحاد-1069264418.html

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روسيا, رصد عسكري