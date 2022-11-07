https://sputnikarabic.ae/20221107/بوتين-يكشف-عدد-الجنود-الملتحقين-حديثا-الذين-أصبحوا-في-منطقة-العملية-الخاصة--1069914737.html

بوتين يكشف عدد الجنود الملتحقين حديثا الذين أصبحوا في منطقة العملية الخاصة

بوتين يكشف عدد الجنود الملتحقين حديثا الذين أصبحوا في منطقة العملية الخاصة

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن نحو 80 ألفا من الجنود الذين تمت تعبئتهم، يتواجدون في منطقة العملية العسكرية الخاصة، من بينهم نحو 50 ألف جندي... 07.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-07T15:01+0000

2022-11-07T15:01+0000

2022-11-07T15:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في اجتماع مع حاكم مقاطعة تفير، إيغور رودنيا، خلال زيارة قام بها إلى المنطقة: "لدينا الآن حوالي 50 ألف (جندي) في الوحدات القتالية. الباقي لم يشاركوا بعد في الأعمال القتالية".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، خلال محادثة مع متطوعين، أن تدفق المتطوعين الراغبين في الالتحاق بالقوات المسلحة لروسيا الاتحادية لا يتراجع، وقد وصل عدد الذين تمت تعبئتهم إلى 318 ألف شخص.وأوضح أنه من بين هذا العدد، يوجد 49 ألف فرد في الجيش يقومون بمهام قتالية، بينما لا يزال الباقون يشاركون في التدريبات.في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إنهاء أنشطة التعبئة في روسيا، حيث تمت تعبئة 300 ألف شخص خلال التعبئة الجزئية وكان العدد المطلوب للمشاركة في العملية الخاصة.ويوم الجمعة، وضع بوتين الزهور على النصب التذكاري لمينين وبوزارسكي في موسكو تكريما لعيد الوحدة الوطنية.

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