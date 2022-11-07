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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221107/بوتين-يكشف-عدد-الجنود-الملتحقين-حديثا-الذين-أصبحوا-في-منطقة-العملية-الخاصة--1069914737.html
بوتين يكشف عدد الجنود الملتحقين حديثا الذين أصبحوا في منطقة العملية الخاصة
بوتين يكشف عدد الجنود الملتحقين حديثا الذين أصبحوا في منطقة العملية الخاصة
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن نحو 80 ألفا من الجنود الذين تمت تعبئتهم، يتواجدون في منطقة العملية العسكرية الخاصة، من بينهم نحو 50 ألف جندي... 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T15:01+0000
2022-11-07T15:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في اجتماع مع حاكم مقاطعة تفير، إيغور رودنيا، خلال زيارة قام بها إلى المنطقة: "لدينا الآن حوالي 50 ألف (جندي) في الوحدات القتالية. الباقي لم يشاركوا بعد في الأعمال القتالية".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، خلال محادثة مع متطوعين، أن تدفق المتطوعين الراغبين في الالتحاق بالقوات المسلحة لروسيا الاتحادية لا يتراجع، وقد وصل عدد الذين تمت تعبئتهم إلى 318 ألف شخص.وأوضح أنه من بين هذا العدد، يوجد 49 ألف فرد في الجيش يقومون بمهام قتالية، بينما لا يزال الباقون يشاركون في التدريبات.في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إنهاء أنشطة التعبئة في روسيا، حيث تمت تعبئة 300 ألف شخص خلال التعبئة الجزئية وكان العدد المطلوب للمشاركة في العملية الخاصة.ويوم الجمعة، وضع بوتين الزهور على النصب التذكاري لمينين وبوزارسكي في موسكو تكريما لعيد الوحدة الوطنية.
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بوتين يكشف عدد الجنود الملتحقين حديثا الذين أصبحوا في منطقة العملية الخاصة

15:01 GMT 07.11.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الانتقال إلى بنك الصورالقائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022.
القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentiev
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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن نحو 80 ألفا من الجنود الذين تمت تعبئتهم، يتواجدون في منطقة العملية العسكرية الخاصة، من بينهم نحو 50 ألف جندي يشاركون في العمليات القتالية.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في اجتماع مع حاكم مقاطعة تفير، إيغور رودنيا، خلال زيارة قام بها إلى المنطقة: "لدينا الآن حوالي 50 ألف (جندي) في الوحدات القتالية. الباقي لم يشاركوا بعد في الأعمال القتالية".

وأضاف بوتين: "لكن هناك ما يصل إلى 80 ألفا في المنطقة (منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة). والباقي جميعهم في ميادين التدريب".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، خلال محادثة مع متطوعين، أن تدفق المتطوعين الراغبين في الالتحاق بالقوات المسلحة لروسيا الاتحادية لا يتراجع، وقد وصل عدد الذين تمت تعبئتهم إلى 318 ألف شخص.

وقال الرئيس الروسي: "لدينا بالفعل 318000 (تمت تعبئتهم). لماذا 318000؟ لأن المتطوعين يأتون. عدد المتطوعين لا يتناقص".

وأوضح أنه من بين هذا العدد، يوجد 49 ألف فرد في الجيش يقومون بمهام قتالية، بينما لا يزال الباقون يشاركون في التدريبات.

وأضاف بوتين: "هذا عدد كبير جدا من الناس. بقي لهم عائلات وأمهات وآباء وأطفال وزوجات. بالطبع، الدولة تفعل كل شيء لدعمهم".

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إنهاء أنشطة التعبئة في روسيا، حيث تمت تعبئة 300 ألف شخص خلال التعبئة الجزئية وكان العدد المطلوب للمشاركة في العملية الخاصة.
ويوم الجمعة، وضع بوتين الزهور على النصب التذكاري لمينين وبوزارسكي في موسكو تكريما لعيد الوحدة الوطنية.
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