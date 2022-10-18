https://sputnikarabic.ae/20221018/انخفاض-أسعار-النفط-العالمية-وخام-برنت-يهبط-لأقل-من-90-دولارا-للبرميل-1069194284.html

انخفاض أسعار النفط العالمية وخام "برنت" يهبط لأقل من 90 دولارا للبرميل

انخفاض أسعار النفط العالمية وخام "برنت" يهبط لأقل من 90 دولارا للبرميل

أفادت بيانات التداول، اليوم الثلاثاء، بانخفاض سعر برميل النفط ماركة "برنت"، لأقل من 90 دولارا للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ 4 أكتوبر/تشرين الأول. 18.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-18T14:46+0000

2022-10-18T14:46+0000

2022-10-18T14:46+0000

اقتصاد

أسعار النفط اليوم

نفط خام برنت

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ووفقا لبيانات التداول، فإنه اعتبارا من الساعة 17:22 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر ديسمبر/كانون الأول لبرميل النفط ماركة "برنت" 89.92 دولارا للبرميل، بانخفاض نسبته 1.83%، وعقود ديسمبر الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.38% إلى 82.41 دولارا.وسجلت أسعار النفط، في وقت سابق، تراجعا من أعلى مستوياتها خلال 5 أسابيع مع جني السوق للأرباح إثر مكاسب قوية الأسبوع الماضي.يأتي هذا في ظل توقعات بشح إمدادات النفط بعد قرار "أوبك +" بخفض الانتاج وقبل فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20221010/أسعار-النفط-تتراجع-من-أعلى-مستوى-لها-في-5-أسابيع-1068815150.html

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