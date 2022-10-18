https://sputnikarabic.ae/20221018/انخفاض-أسعار-النفط-العالمية-وخام-برنت-يهبط-لأقل-من-90-دولارا-للبرميل-1069194284.html
انخفاض أسعار النفط العالمية وخام "برنت" يهبط لأقل من 90 دولارا للبرميل
انخفاض أسعار النفط العالمية وخام "برنت" يهبط لأقل من 90 دولارا للبرميل
أفادت بيانات التداول، اليوم الثلاثاء، بانخفاض سعر برميل النفط ماركة "برنت"، لأقل من 90 دولارا للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ 4 أكتوبر/تشرين الأول. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T14:46+0000
2022-10-18T14:46+0000
2022-10-18T14:46+0000
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
نفط خام برنت
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ووفقا لبيانات التداول، فإنه اعتبارا من الساعة 17:22 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر ديسمبر/كانون الأول لبرميل النفط ماركة "برنت" 89.92 دولارا للبرميل، بانخفاض نسبته 1.83%، وعقود ديسمبر الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.38% إلى 82.41 دولارا.وسجلت أسعار النفط، في وقت سابق، تراجعا من أعلى مستوياتها خلال 5 أسابيع مع جني السوق للأرباح إثر مكاسب قوية الأسبوع الماضي.يأتي هذا في ظل توقعات بشح إمدادات النفط بعد قرار "أوبك +" بخفض الانتاج وقبل فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20221010/أسعار-النفط-تتراجع-من-أعلى-مستوى-لها-في-5-أسابيع-1068815150.html
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اقتصاد, أسعار النفط اليوم, نفط خام برنت
اقتصاد, أسعار النفط اليوم, نفط خام برنت
انخفاض أسعار النفط العالمية وخام "برنت" يهبط لأقل من 90 دولارا للبرميل
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أفادت بيانات التداول، اليوم الثلاثاء، بانخفاض سعر برميل النفط ماركة "برنت"، لأقل من 90 دولارا للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ 4 أكتوبر/تشرين الأول.
ووفقا لبيانات التداول، فإنه اعتبارا من الساعة 17:22 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر ديسمبر/كانون الأول لبرميل النفط ماركة "برنت"
89.92 دولارا للبرميل، بانخفاض نسبته 1.83%، وعقود ديسمبر الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.38% إلى 82.41 دولارا.
وسجلت أسعار النفط، في وقت سابق، تراجعا من أعلى مستوياتها خلال 5 أسابيع مع جني السوق للأرباح إثر مكاسب قوية الأسبوع الماضي.
يأتي هذا في ظل توقعات بشح إمدادات النفط بعد قرار "أوبك +" بخفض الانتاج
وقبل فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي.