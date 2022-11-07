https://sputnikarabic.ae/20221107/شركة-الطاقة-الأوكرانية-تنصح-بالاستعداد-لانقطاع-التيار-الكهربائي-في-البلاد-1069924252.html

شركة الطاقة الأوكرانية تنصح بالاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي في البلاد

شركة الطاقة الأوكرانية تنصح بالاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي في البلاد

أعرب رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية، فلاديمير كودريتسكي، عن قلقه من احتمال انقطاع التيار الكهربائي في أوكرانيا، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على شدة... 07.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-07T19:24+0000

2022-11-07T19:24+0000

2022-11-07T19:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وقال كودريتسكي: "يجب على السلطات المحلية ومهندسي الطاقة الاستعداد لأكثر السيناريوهات تشاؤما، مثل انقطاع التيار الكهربائي. وهو ما نقوم به. مدى احتمال حدوث ذلك يعتمد ذلك على كثافة الهجمات الصاروخية. نحن، مهندسو الطاقة، سنبذل قصارى جهدنا لمنع مثل هذا سيناريو".ولم يستبعد دميتري سوخاروك، المدير التنفيذي لشركة الطاقة الأوكرانية القابضة "DTEK"، احتمال حدوث انقطاع للتيار في كييف ومقاطعة كييف في حال وقوع هجمات جديدة على البنية التحتية للطاقة.يتم تنفيذ الضربات على مرافق الطاقة والمنشآت الصناعة الدفاعية العسكرية وعلى مقرات القيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك.وكان فلاديمير زيلينسكي قد قال في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني إن حوالي 40% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت، ما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.

https://sputnikarabic.ae/20221107/القوات-الروسية-تصد-هجوما-في-مقاطعة-خيرسون-وتقضي-على-أكثر-من-110-جنود-أوكران-1069902949.html

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