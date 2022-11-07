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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221107/شركة-الطاقة-الأوكرانية-تنصح-بالاستعداد-لانقطاع-التيار-الكهربائي-في-البلاد-1069924252.html
شركة الطاقة الأوكرانية تنصح بالاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي في البلاد
شركة الطاقة الأوكرانية تنصح بالاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي في البلاد
أعرب رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية، فلاديمير كودريتسكي، عن قلقه من احتمال انقطاع التيار الكهربائي في أوكرانيا، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على شدة... 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T19:24+0000
2022-11-07T19:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال كودريتسكي: "يجب على السلطات المحلية ومهندسي الطاقة الاستعداد لأكثر السيناريوهات تشاؤما، مثل انقطاع التيار الكهربائي. وهو ما نقوم به. مدى احتمال حدوث ذلك يعتمد ذلك على كثافة الهجمات الصاروخية. نحن، مهندسو الطاقة، سنبذل قصارى جهدنا لمنع مثل هذا سيناريو".ولم يستبعد دميتري سوخاروك، المدير التنفيذي لشركة الطاقة الأوكرانية القابضة "DTEK"، احتمال حدوث انقطاع للتيار في كييف ومقاطعة كييف في حال وقوع هجمات جديدة على البنية التحتية للطاقة.يتم تنفيذ الضربات على مرافق الطاقة والمنشآت الصناعة الدفاعية العسكرية وعلى مقرات القيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك.وكان فلاديمير زيلينسكي قد قال في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني إن حوالي 40% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت، ما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.
https://sputnikarabic.ae/20221107/القوات-الروسية-تصد-هجوما-في-مقاطعة-خيرسون-وتقضي-على-أكثر-من-110-جنود-أوكران-1069902949.html
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العالم
العالم

شركة الطاقة الأوكرانية تنصح بالاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي في البلاد

19:24 GMT 07.11.2022
© AP Photo / Francisco Secoالمواطنون الأوكرانيون يلجأون إلى مترو الأنفاق في كييف، أوكرانيا
المواطنون الأوكرانيون يلجأون إلى مترو الأنفاق في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
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أعرب رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية، فلاديمير كودريتسكي، عن قلقه من احتمال انقطاع التيار الكهربائي في أوكرانيا، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على شدة القصف.
وقال كودريتسكي: "يجب على السلطات المحلية ومهندسي الطاقة الاستعداد لأكثر السيناريوهات تشاؤما، مثل انقطاع التيار الكهربائي. وهو ما نقوم به. مدى احتمال حدوث ذلك يعتمد ذلك على كثافة الهجمات الصاروخية. نحن، مهندسو الطاقة، سنبذل قصارى جهدنا لمنع مثل هذا سيناريو".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت سابق، نقلا عن رومان تكاتشوك، مدير إدارة الأمن في مدينة كييف، أن سلطات كييف بدأت التخطيط لإجلاء كامل لسكان المدينة في حالة انقطاع التيار الكهربائي الكامل.

ولم يستبعد دميتري سوخاروك، المدير التنفيذي لشركة الطاقة الأوكرانية القابضة "DTEK"، احتمال حدوث انقطاع للتيار في كييف ومقاطعة كييف في حال وقوع هجمات جديدة على البنية التحتية للطاقة.
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
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القوات الروسية تصد هجوما في مقاطعة خيرسون وتقضي على أكثر من 110 جنود أوكران
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وبدأت الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه، وفقا للسلطات الروسية، الخدمات الخاصة الأوكرانية.

يتم تنفيذ الضربات على مرافق الطاقة والمنشآت الصناعة الدفاعية العسكرية وعلى مقرات القيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك.
وكان فلاديمير زيلينسكي قد قال في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني إن حوالي 40% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت، ما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.
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