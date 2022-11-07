https://sputnikarabic.ae/20221107/كوريا-الشمالية-تتعهد-برد-عسكري-حازم-على-التدريبات-الأميركية-الكورية-الجنوبية-1069895746.html
كوريا الشمالية تتوعد برد عسكري حازم على التدريبات الأمريكية الكورية الجنوبية
كوريا الشمالية تتوعد برد عسكري حازم على التدريبات الأمريكية الكورية الجنوبية
أعلن جيش كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، أنه سيتخذ إجراءات عسكرية عملية "حازمة وساحقة" ردا على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة،... 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T00:31+0000
2022-11-07T00:31+0000
2022-11-07T00:40+0000
كوريا الشمالية
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ونقلت وكالة يونهاب عن وسائل إعلام كوريا شمالية رسمية، ما اعتبرته هيئة الأركان العامة للجيش الشمالي مناورات "العاصفة اليقظة" التي قامت كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الأسبوع الماضي بأنها "استفزاز مفتوح يهدف إلى تصعيد التوتر عن عمد".وأضاف البيان، أن "هيئة الأركان الشمالية أوضحت مرة أخرى أنها ستواصل محاكاة جميع التدريبات الحربية ضد بيونغ يانغ التي يقوم بها العدو مع الإجراءات العسكرية العملية المستمرة والحازمة والساحقة".وأجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة واسعة النطاق من يوم الاثنين إلى يوم السبت، شملت مئات الطائرات العسكرية، بما في ذلك مقاتلات شبح وطائرتان قاذفتان من طراز بي وبي 1 الأسرع من الصوت.واحتجاجًا على ذلك، أطلقت كوريا الشمالية 35 صاروخا على البحر الشرقي والبحر الأصفر الأسبوع الماضي وحده.وتقول أجهزة الاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن كوريا الشمالية أكملت الاستعدادات لإجراء تجربة نووية سابعة.
https://sputnikarabic.ae/20221105/كوريا-الشمالية-تطلق-4-صواريخ-باليستية-قصيرة-المدى-باتجاه-البحر-الأصفر-1069850561.html
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كوريا الشمالية
كوريا الشمالية تتوعد برد عسكري حازم على التدريبات الأمريكية الكورية الجنوبية
00:31 GMT 07.11.2022 (تم التحديث: 00:40 GMT 07.11.2022) تابعنا عبر
أعلن جيش كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، أنه سيتخذ إجراءات عسكرية عملية "حازمة وساحقة" ردا على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وسط تكهنات بأن بيونغ يانغ ستنفذ على الأرجح قريبا تجربة نووية أخرى.
ونقلت وكالة يونهاب عن وسائل إعلام كوريا شمالية رسمية، ما اعتبرته هيئة الأركان العامة للجيش الشمالي مناورات "العاصفة اليقظة" التي قامت كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الأسبوع الماضي بأنها "استفزاز مفتوح يهدف إلى تصعيد التوتر عن عمد".
وقال جيش كوريا الشمالية، إن "العمليات العسكرية الأخيرة التي قام بها جيش بيونغ يانغ هي إجابة واضحة من كوريا الشمالية
على أنه كلما استمرت التحركات العسكرية الاستفزازية للأعداء بشكل أكثر كلما واجهناها بشكل أكثر شمولا وبلا هوادة".
وأضاف البيان، أن "هيئة الأركان الشمالية أوضحت مرة أخرى أنها ستواصل محاكاة جميع التدريبات
الحربية ضد بيونغ يانغ التي يقوم بها العدو مع الإجراءات العسكرية العملية المستمرة والحازمة والساحقة".
وأجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة واسعة النطاق من يوم الاثنين إلى يوم السبت، شملت مئات الطائرات العسكرية، بما في ذلك مقاتلات شبح وطائرتان قاذفتان من طراز بي وبي 1 الأسرع من الصوت.
واحتجاجًا على ذلك، أطلقت كوريا الشمالية 35 صاروخا على البحر الشرقي والبحر الأصفر الأسبوع الماضي وحده.
وتقول أجهزة الاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن كوريا الشمالية أكملت الاستعدادات لإجراء تجربة نووية سابعة.