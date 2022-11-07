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واشنطن تستضيف اجتماعا بين أرمينيا وأذربيجان
واشنطن تستضيف اجتماعا بين أرمينيا وأذربيجان
أفادت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الاثنين، أن واشنطن تستضيف اجتماعا ثلاثيا يجمع كل من وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين... 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T10:08+0000
2022-11-07T10:08+0000
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وأضاف بيان الخارجية الأرمينية أن الاجتماع سيعقد بمبادرة من الجانب الأمريكي.واندلع الصراع الطويل الأمد بين أرمينيا وأذربيجان حول منطقة ناغورني قرة باغ في سبتمبر/أيلول 2020، مما مثل أخطر تصعيد للمواجهة التي طال أمدها منذ سنوات. وانتهت الأعمال العدائية بإعلان ثلاثي بوساطة موسكو تم توقيعه في نوفمبر 2020.وفي مايو/أيار 2022، أصدر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تعليمات إلى وزارتي خارجيتهما ببدء الاستعدادات لمحادثات السلام بين يريفان وباكو.ومع ذلك، تعطلت المفاوضات بسبب اندلاع الأعمال العدائية بين أرمينيا وأذربيجان بين عشية وضحاها في الفترة من 12 إلى 13 سبتمبر، في منطقة لا علاقة لها بمنطقة ناغورني قرة باغ الانفصالية.واتهمت باكو ويريفان بعضهما البعض بالقصف وأبلغتا عن خسائر في صفوفهما، لكنهما اتفقا بحلول صباح يوم 13 سبتمبر، على وقف إطلاق النار. ودخل وقف إطلاق نار آخر حيز التنفيذ في 14 سبتمبر.وحتى الآن، لا يزال الوضع بين البلدين متوترا، حيث يتهم الطرفان بعضهما البعض بالقصف المستمر.
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العالم

واشنطن تستضيف اجتماعا بين أرمينيا وأذربيجان

10:08 GMT 07.11.2022
© AFP 2022 / Andrew Caballero-Reynoldsالتحضيرات لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن رئيسا للبلاد، واشنطن، الولايات المتحدة 17 يناير 2020
التحضيرات لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن رئيسا للبلاد، واشنطن، الولايات المتحدة 17 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
© AFP 2022 / Andrew Caballero-Reynolds
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أفادت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الاثنين، أن واشنطن تستضيف اجتماعا ثلاثيا يجمع كل من وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف.
وأضاف بيان الخارجية الأرمينية أن الاجتماع سيعقد بمبادرة من الجانب الأمريكي.
واندلع الصراع الطويل الأمد بين أرمينيا وأذربيجان حول منطقة ناغورني قرة باغ في سبتمبر/أيلول 2020، مما مثل أخطر تصعيد للمواجهة التي طال أمدها منذ سنوات. وانتهت الأعمال العدائية بإعلان ثلاثي بوساطة موسكو تم توقيعه في نوفمبر 2020.
وفي مايو/أيار 2022، أصدر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تعليمات إلى وزارتي خارجيتهما ببدء الاستعدادات لمحادثات السلام بين يريفان وباكو.
ومع ذلك، تعطلت المفاوضات بسبب اندلاع الأعمال العدائية بين أرمينيا وأذربيجان بين عشية وضحاها في الفترة من 12 إلى 13 سبتمبر، في منطقة لا علاقة لها بمنطقة ناغورني قرة باغ الانفصالية.
واتهمت باكو ويريفان بعضهما البعض بالقصف وأبلغتا عن خسائر في صفوفهما، لكنهما اتفقا بحلول صباح يوم 13 سبتمبر، على وقف إطلاق النار. ودخل وقف إطلاق نار آخر حيز التنفيذ في 14 سبتمبر.
وحتى الآن، لا يزال الوضع بين البلدين متوترا، حيث يتهم الطرفان بعضهما البعض بالقصف المستمر.
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