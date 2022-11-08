https://sputnikarabic.ae/20221108/أنقرة-تقول-إن-مركز-الغاز-الذي-اقترحه-بوتين-قد-يستقبل-الإمدادات-من-بلدان-أخرى-1069956543.html
أنقرة تقول إن مركز الغاز الذي اقترحه بوتين قد يستقبل الإمدادات من بلدان أخرى
أنقرة تقول إن مركز الغاز الذي اقترحه بوتين قد يستقبل الإمدادات من بلدان أخرى
قال وزير الطاقة التركي فاتح دونمز، اليوم الثلاثاء، إنه يمكن ربط مشروع مركز الغاز في تركيا، الذي اقترحته موسكو، لتلقي الغاز من أذربيجان والعراق ودول الخليج... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T16:34+0000
2022-11-08T16:34+0000
2022-11-08T16:34+0000
العالم
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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أنقرة - سبوتنيك. وأخبر دونمز تلفزيون "تي آر تي" التركي: "من الواضح أنه في حالة زيادة الطلب، قد لا يكون الغاز القادم من روسيا كافيا، وفي هذا الصدد، يمكن ربط الغاز من أذربيجان والعراق ودول الخليج العربية وإسرائيل بالمشروع. لدينا علاقات جيدة مع نيجيريا، ويمكننا مناقشة هذه الخيارات".في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو يمكن أن تعيد توجيه نقل الغاز من خطوط أنابيب "التيار الشمالي" إلى تركيا. في اليوم التالي، ناقش بوتين الفكرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماعهما وجهاً لوجه في أستانا.في 14 أكتوبر، قال أردوغان إن الزعيمين وجها المؤسسات ذات الصلة في كلا البلدين لبدء العمل بسرعة على فكرة إنشاء مركز في تركيا لإمدادات الغاز إلى أوروبا.وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الطاقة فاتح دونمز، أن مركز توزيع الغاز الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تركيا، سيكون في تراقيا، الجزء الأوروبي من البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221108/الولايات-المتحدة-تصبح-أكبر-مورد-غاز-إلى-الاتحاد-الأوروبي-بدلا-من-روسيا-1069953922.html
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العالم, روسيا, أخبار تركيا اليوم
العالم, روسيا, أخبار تركيا اليوم
أنقرة تقول إن مركز الغاز الذي اقترحه بوتين قد يستقبل الإمدادات من بلدان أخرى
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قال وزير الطاقة التركي فاتح دونمز، اليوم الثلاثاء، إنه يمكن ربط مشروع مركز الغاز في تركيا، الذي اقترحته موسكو، لتلقي الغاز من أذربيجان والعراق ودول الخليج العربية وإسرائيل إلى جانب إمدادات الغاز الروسي.
أنقرة - سبوتنيك
. وأخبر دونمز تلفزيون "تي آر تي" التركي: "من الواضح أنه في حالة زيادة الطلب، قد لا يكون الغاز القادم من روسيا كافيا، وفي هذا الصدد، يمكن ربط الغاز من أذربيجان والعراق ودول الخليج العربية وإسرائيل بالمشروع. لدينا علاقات جيدة مع نيجيريا، ويمكننا مناقشة هذه الخيارات".
في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو يمكن أن تعيد توجيه نقل الغاز من خطوط أنابيب "التيار الشمالي" إلى تركيا. في اليوم التالي، ناقش بوتين الفكرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماعهما وجهاً لوجه في أستانا.
في 14 أكتوبر، قال أردوغان إن الزعيمين وجها المؤسسات ذات الصلة في كلا البلدين لبدء العمل بسرعة على فكرة إنشاء مركز في تركيا لإمدادات الغاز إلى أوروبا.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الطاقة فاتح دونمز، أن مركز توزيع الغاز
الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تركيا، سيكون في تراقيا، الجزء الأوروبي من البلاد.