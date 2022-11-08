https://sputnikarabic.ae/20221108/أنقرة-تقول-إن-مركز-الغاز-الذي-اقترحه-بوتين-قد-يستقبل-الإمدادات-من-بلدان-أخرى-1069956543.html

أنقرة تقول إن مركز الغاز الذي اقترحه بوتين قد يستقبل الإمدادات من بلدان أخرى

أنقرة تقول إن مركز الغاز الذي اقترحه بوتين قد يستقبل الإمدادات من بلدان أخرى

قال وزير الطاقة التركي فاتح دونمز، اليوم الثلاثاء، إنه يمكن ربط مشروع مركز الغاز في تركيا، الذي اقترحته موسكو، لتلقي الغاز من أذربيجان والعراق ودول الخليج... 08.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-08T16:34+0000

2022-11-08T16:34+0000

2022-11-08T16:34+0000

العالم

روسيا

أخبار تركيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103577/31/1035773135_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_6e0917b4ec0853cf47a8b367519e55ef.jpg

أنقرة - سبوتنيك. وأخبر دونمز تلفزيون "تي آر تي" التركي: "من الواضح أنه في حالة زيادة الطلب، قد لا يكون الغاز القادم من روسيا كافيا، وفي هذا الصدد، يمكن ربط الغاز من أذربيجان والعراق ودول الخليج العربية وإسرائيل بالمشروع. لدينا علاقات جيدة مع نيجيريا، ويمكننا مناقشة هذه الخيارات".في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو يمكن أن تعيد توجيه نقل الغاز من خطوط أنابيب "التيار الشمالي" إلى تركيا. في اليوم التالي، ناقش بوتين الفكرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماعهما وجهاً لوجه في أستانا.في 14 أكتوبر، قال أردوغان إن الزعيمين وجها المؤسسات ذات الصلة في كلا البلدين لبدء العمل بسرعة على فكرة إنشاء مركز في تركيا لإمدادات الغاز إلى أوروبا.وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الطاقة فاتح دونمز، أن مركز توزيع الغاز الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تركيا، سيكون في تراقيا، الجزء الأوروبي من البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20221108/الولايات-المتحدة-تصبح-أكبر-مورد-غاز-إلى-الاتحاد-الأوروبي-بدلا-من-روسيا-1069953922.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, أخبار تركيا اليوم