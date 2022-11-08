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https://sputnikarabic.ae/20221108/الولايات-المتحدة-تصبح-أكبر-مورد-غاز-إلى-الاتحاد-الأوروبي-بدلا-من-روسيا-1069953922.html
الولايات المتحدة تصبح أكبر مورد غاز إلى الاتحاد الأوروبي بدلا من روسيا
الولايات المتحدة تصبح أكبر مورد غاز إلى الاتحاد الأوروبي بدلا من روسيا
قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي والطاقة تيم ماكفي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أصبحت الآن هي المورد الرئيسي للغاز إلى الاتحاد الأوروبي،... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T15:22+0000
2022-11-08T15:22+0000
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وذكر ماكفي في إفادة منتصف النهار للمفوضية الأوروبية: "فيما يتعلق بحجم الغاز، فإن الولايات المتحدة هي الآن مصدرنا الرئيسي لواردات الغاز التي تحل محل الواردات الروسية".في 25 مارس/ آذار، أنشأت الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية مجموعة عمل مشتركة تهدف إلى تقليل اعتماد أوروبا على موارد الطاقة من روسيا، من خلال تنويع إمدادات الغاز الطبيعي المسال وتقليل الحاجة إلى الغاز الطبيعي.يوم الاثنين، اجتمعت فرقة العمل الخاصة بأمن الطاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في واشنطن. التزمت أوروبا بزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بمقدار 50 مليار متر مكعب عام 2023 مقارنة بعام 2021.وأضاف ماكفي: "فيما يتعلق بالأسعار من الواضح أن كل هذا يتوقف على السوق. نحن بصدد معرفة ما إذا كانت هناك طريقة للتأكد من أن هذا الترتيب يعكس سياق السوق المستقر، ومن الواضح أن هذا شيء يشمل الصناعات وليس الحكومات".بدأت الدول الأوروبية البحث بنشاط عن بدائل لإمدادات الطاقة الروسية بعد أن بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وفرضت بروكسل حزم عدة من العقوبات ضد موسكو، ما أدى إلى تفاقم وضع الطاقة في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221108/وزيرة-البيئة-بحكومة-الكونغو-تقول-لـسبوتنيك-إن-تعويض-الغاز-الروسي-من-أفريقيا-ليس-الحل-الأمثل-1069953359.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة تصبح أكبر مورد غاز إلى الاتحاد الأوروبي بدلا من روسيا

15:22 GMT 08.11.2022
© Sputnik . Sergei Krasnoukhov / الانتقال إلى بنك الصورمصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين
مصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© Sputnik . Sergei Krasnoukhov
/
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قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي والطاقة تيم ماكفي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أصبحت الآن هي المورد الرئيسي للغاز إلى الاتحاد الأوروبي، لتحل محل روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وذكر ماكفي في إفادة منتصف النهار للمفوضية الأوروبية: "فيما يتعلق بحجم الغاز، فإن الولايات المتحدة هي الآن مصدرنا الرئيسي لواردات الغاز التي تحل محل الواردات الروسية".
في 25 مارس/ آذار، أنشأت الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية مجموعة عمل مشتركة تهدف إلى تقليل اعتماد أوروبا على موارد الطاقة من روسيا، من خلال تنويع إمدادات الغاز الطبيعي المسال وتقليل الحاجة إلى الغاز الطبيعي.
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
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15:05 GMT
يوم الاثنين، اجتمعت فرقة العمل الخاصة بأمن الطاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في واشنطن. التزمت أوروبا بزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بمقدار 50 مليار متر مكعب عام 2023 مقارنة بعام 2021.
وأضاف ماكفي: "فيما يتعلق بالأسعار من الواضح أن كل هذا يتوقف على السوق. نحن بصدد معرفة ما إذا كانت هناك طريقة للتأكد من أن هذا الترتيب يعكس سياق السوق المستقر، ومن الواضح أن هذا شيء يشمل الصناعات وليس الحكومات".
بدأت الدول الأوروبية البحث بنشاط عن بدائل لإمدادات الطاقة الروسية بعد أن بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وفرضت بروكسل حزم عدة من العقوبات ضد موسكو، ما أدى إلى تفاقم وضع الطاقة في العالم.
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