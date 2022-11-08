https://sputnikarabic.ae/20221108/المغرب-يستعد-لاحتضان-الاجتماعات-السنوية-للبنك-وصندوق-النقد-الدوليين-1069960553.html
المغرب يستعد لاحتضان الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين
المغرب يستعد لاحتضان الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين
عقد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، اجتماعا خصص لمتابعة استعدادات مدينة مراكش لاستضافة، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T17:44+0000
2022-11-08T17:44+0000
2022-11-08T18:06+0000
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وبحسب بيان للحكومة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، يشارك في الاجتماعات 14 ألف شخص من 189 دولة عضوة في المؤسستين. يعقب اجتماع اليوم التحضيري مجموعة من اللقاءات تهدف إلى إنجاح الحدث الذي ينظم في القارة الأفريقية لأول مرة منذ 50 عاما.وخلال هذا اللقاء، استعرض رئيس الوزراء جميع المراحل التي مرت الاستعدادات والمتبقي منها، وكذا مخطط التواصل الذي تم إعداده لمواكبة احتضان بلادنا لهذه الاجتماعات. حضر اللقاء عدد من الوزراء والمسؤولين ذوي الصلة.تعقد الاجتماعات السنوية في العادة لعامين متتاليين في مقر مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة، وكل سنة ثالثة في أحد البلدان الأعضاء. ويلتقي تحت مظلة الاجتماعات السنوية محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسؤولون التنفيذيون من القطاع الخاص.كما يحضر ممثلو المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والأكاديميون، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك آفاق الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي العالمي، والقضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتغير المناخ، وغيرها من القضايا الراهنة.التقى رئيس الحكومة المغربية الأسبوع الماضي ممثلين عن البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، في ختام زيارتهم التشاورية السنوية التي يقوم بها ممثلو المؤسستين المذكورتين لمختلف دول العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221107/ملك-المغرب-يشيد-بمشروع-لنقل-الغاز-النيجيري-إلى-أوروبا-عبر-بلاده-1069904554.html
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العالم, اقتصاد, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
العالم, اقتصاد, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
المغرب يستعد لاحتضان الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين
17:44 GMT 08.11.2022 (تم التحديث: 18:06 GMT 08.11.2022) تابعنا عبر
عقد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، اجتماعا خصص لمتابعة استعدادات مدينة مراكش لاستضافة، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.
وبحسب بيان للحكومة حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه، يشارك في الاجتماعات 14 ألف شخص من 189 دولة عضوة في المؤسستين. يعقب اجتماع اليوم التحضيري مجموعة من اللقاءات تهدف إلى إنجاح الحدث الذي ينظم في القارة الأفريقية لأول مرة منذ 50 عاما.
وخلال هذا اللقاء، استعرض رئيس الوزراء جميع المراحل التي مرت الاستعدادات والمتبقي منها، وكذا مخطط التواصل الذي تم إعداده لمواكبة احتضان بلادنا لهذه الاجتماعات. حضر اللقاء عدد من الوزراء والمسؤولين ذوي الصلة.
تعقد الاجتماعات السنوية في العادة لعامين متتاليين في مقر مجموعة البنك الدولي
وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة، وكل سنة ثالثة في أحد البلدان الأعضاء. ويلتقي تحت مظلة الاجتماعات السنوية محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسؤولون التنفيذيون من القطاع الخاص.
كما يحضر ممثلو المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والأكاديميون، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك آفاق الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي العالمي، والقضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتغير المناخ، وغيرها من القضايا الراهنة.
التقى رئيس الحكومة المغربية الأسبوع الماضي ممثلين عن البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، في ختام زيارتهم التشاورية السنوية التي يقوم بها ممثلو المؤسستين المذكورتين لمختلف دول العالم.