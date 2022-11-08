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https://sputnikarabic.ae/20221108/تركيا-تعلن-تحييد-11-من-عناصر-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1069945725.html
تركيا تعلن "تحييد" 11 من عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
تركيا تعلن "تحييد" 11 من عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد 11 عنصرا من حزب العمال الكردستاني (بي كي كي)، خلال اشتباكات وقعت شمالي العراق. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T12:31+0000
2022-11-08T12:31+0000
العراق
أخبار تركيا اليوم
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وقالت الوزارة في بيان: "تم تحييد 11 إرهابيا من التنظيم بينهم قياديون، في منطقة عملية المخلب - القفل"، على ما نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية.وأشارت إلى أن القوات التركية ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بحوزة المسلحين الذين تم تحييدهم.فيما نقلت الوكالة عن مصادر في الوزارة أن اشتباكات اندلعت بين القوات التركية وعناصر حزب العمال الكردستاني الذين كانوا يحاولون الهروب من منطقة في "زاب" التي حوصروا فيها.ولفتت إلى أن القوات التركية "دعت الإرهابيين إلى الاستسلام إلا أنهم ردوا بالنيران، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات أسفرت عن تحييدهم".وأطلقت تركيا، في 18 أبريل/ نيسان الماضي، عملية المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل حزب العالم الكردستاني (تصنفه أنقرة إرهابيا) في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
https://sputnikarabic.ae/20221106/وزارة-الدفاع-التركية-تعلن-مقتل-عسكريين-اثنين-شمالي-العراق-1069889323.html
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العراق, أخبار تركيا اليوم
العراق, أخبار تركيا اليوم

تركيا تعلن "تحييد" 11 من عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

12:31 GMT 08.11.2022
© AFP 2022 / BAKR ALKASEMالجيش التركي
الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / BAKR ALKASEM
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد 11 عنصرا من حزب العمال الكردستاني (بي كي كي)، خلال اشتباكات وقعت شمالي العراق.
وقالت الوزارة في بيان: "تم تحييد 11 إرهابيا من التنظيم بينهم قياديون، في منطقة عملية المخلب - القفل"، على ما نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية.
وأشارت إلى أن القوات التركية ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بحوزة المسلحين الذين تم تحييدهم.
فيما نقلت الوكالة عن مصادر في الوزارة أن اشتباكات اندلعت بين القوات التركية وعناصر حزب العمال الكردستاني الذين كانوا يحاولون الهروب من منطقة في "زاب" التي حوصروا فيها.
مسيرات الجيش التركي ومدفعيته تحيّد 7 مسلحين من قسد شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل عسكريين اثنين شمالي العراق
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ولفتت إلى أن القوات التركية "دعت الإرهابيين إلى الاستسلام إلا أنهم ردوا بالنيران، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات أسفرت عن تحييدهم".
وأطلقت تركيا، في 18 أبريل/ نيسان الماضي، عملية المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل حزب العالم الكردستاني (تصنفه أنقرة إرهابيا) في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
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