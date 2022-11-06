https://sputnikarabic.ae/20221106/وزارة-الدفاع-التركية-تعلن-مقتل-عسكريين-اثنين-شمالي-العراق-1069889323.html

وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل عسكريين اثنين شمالي العراق

وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل عسكريين اثنين شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، "مقتل عسكريين اثنين في منطقة عملية "المخلب-البرق" شمالي العراق. 06.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-06T17:19+0000

2022-11-06T17:19+0000

2022-11-06T17:19+0000

أخبار العراق اليوم

أخبار تركيا اليوم

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وقالت وزارة الدفاع، في بيان لها، إن هناك عسكريين اثنين أصيبا بجروح بليغة جراء انفجار عبوة ناسفة، زرعها عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) في منطقة العملية، أمس السبت، وتم نقلهما إلى المستشفى"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وأعلنت الوزراة "استشهاد الرقيب خليل يلدز رغم كافة المحاولات الطبية لإنقاذه، بالإضافة إلى استشهاد الجندي فرات غونر متأثراً بجراحه".وكان مجلس النواب العراقي، حذر الأربعاء الماضي، "تركيا من أن العراق سيكون له موقف مختلف لو تكررت الاعتداءات السابقة والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين العراقيين".وشدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، خلال لقائه السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي، على "ضرورة الإسراع بحسم ملف المياه بشكل نهائي"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وطالب المندلاوي، "بسرعة حسم ملف المياه بما يضمن كامل حقوق العراق المائية في نهري دجلة والفرات"، لافتا إلى أن "استمرار الاعتداءات التركية وقطع المياه من شأنه تعكير صفو العلاقات التأريخية بين الشعبين الصديقين والإضرار بالمصالح المشتركة بين البلدين".وأعلنت وكالة بغداد اليوم، في وقت سابق، عن "قصف تركي استهدف ناحية سيدكان في محافظة أربيل شمالي العراق"، مضيفة أنه إلى الآن لم تعرف الجهة المستهدفة وحجم الأضرار المادية والبشرية.وأعلن الجيش التركي، الاثنين الماضي، تحييد اثنين من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" في شمال العراق.وقالت وزارة الدفاع التركية، إنه تم تحييد العنصرين في منطقة هاكورك، في عملية عسكرية بعد تحديد مكانهما، مؤكدة على مواصلة القوات المسلحة التركية عملياتها ضد المسلحين بكل حزم، حسب وكالة "الأناضول".وكانت أنقرة قد أطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية.وتقدم العراق، في يوليو/ تموز الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي بمحافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.

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