https://sputnikarabic.ae/20221108/رئيس-إسرائيل-يشيد-بمشروع-الماء-مقابل-الكهرباء-مع-الأردن-والإمارات-ويحذر-من-كارثة-1069941315.html
رئيس إسرائيل يشيد بمشروع "الماء مقابل الكهرباء" مع الأردن والإمارات ويحذر من "كارثة"
رئيس إسرائيل يشيد بمشروع "الماء مقابل الكهرباء" مع الأردن والإمارات ويحذر من "كارثة"
دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ، إلى رفع التعاونات الإقليمية الضرورية لخلق شرق أوسط متجدد مشترك، محذرا من أن الشرق الأوسط "على شفا كارثة". 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T10:31+0000
2022-11-08T10:31+0000
2022-11-08T10:31+0000
إسرائيل
أخبار الأردن
العالم العربي
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وأوضح هرتزوغ في مؤتمر المناخ الدولي في شرم الشيخ في مصر، الاثنين، أن بلاده تمتلك القدرة والمعرفة على القضاء على النقص الحاد في المياه، كما يمكنها تقديم حلول لانعدام الأمن الغذائي، قائلا: "نحن مستعدون لأن نتشارك الخبرة والأدوات التي نمتلكها".وتابع: "هذه الأزمة تهدد المستقبل الذي نسعى إلى تحقيقه لأبنائنا، وهي تتجاوز السياسة والمناطق الجغرافية، يجب علينا تجاوزها، حالة الطوارئ تتطلب منا جمع القوات"، وفقا لموقع "آي 24 نيوز" الإخباري الإسرائيلي.وتطرق إلى المشتروع المشترك بين إسرائيل والأردن والإمارات والولايات المتحدة، المسمى "مشروع المياه مقابل الكهرباء"، الذي تم توقيعه العام الماضي، والذي في إطاره ستوفر إسرائيل المياه المحلاة للأردن وهي من جانبها ستوفر لإسرائيل الكهرباء التي تنتجها على أراضيها.وقال: "الشراكة في الازدهار الأخضر والازدهار الأزرق-الذي يعكس نية الأردن توفير الكهرباء الخضراء لإسرائيل، إلى جانب نية إسرائيل توفير المياه المحلاة للأردن، بالتعاون مع الولايات المتحدة ودولة الإمارات، يشمل المثال الأفضل لشراكة خلاقة تحمل قيما لكل الشركاء، والتي تقدم الاستقرار للمنطقة كلها".
https://sputnikarabic.ae/20221107/قمة-شرم-الشيخ-للمناخ-كوب-27-1069909243.html
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار الأردن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار الأردن, العالم العربي
رئيس إسرائيل يشيد بمشروع "الماء مقابل الكهرباء" مع الأردن والإمارات ويحذر من "كارثة"
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دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ، إلى رفع التعاونات الإقليمية الضرورية لخلق شرق أوسط متجدد مشترك، محذرا من أن الشرق الأوسط "على شفا كارثة".
وأوضح هرتزوغ في مؤتمر المناخ الدولي في شرم الشيخ في مصر، الاثنين، أن بلاده تمتلك القدرة والمعرفة على القضاء على النقص الحاد في المياه، كما يمكنها تقديم حلول لانعدام الأمن الغذائي، قائلا: "نحن مستعدون لأن نتشارك الخبرة والأدوات التي نمتلكها".
وتابع: "هذه الأزمة تهدد المستقبل الذي نسعى إلى تحقيقه لأبنائنا، وهي تتجاوز السياسة والمناطق الجغرافية، يجب علينا تجاوزها، حالة الطوارئ تتطلب منا جمع القوات"، وفقا لموقع "آي 24 نيوز
" الإخباري الإسرائيلي.
وتطرق إلى المشتروع المشترك بين إسرائيل والأردن والإمارات والولايات المتحدة، المسمى "مشروع المياه مقابل الكهرباء"، الذي تم توقيعه العام الماضي، والذي في إطاره ستوفر إسرائيل المياه المحلاة للأردن وهي من جانبها ستوفر لإسرائيل الكهرباء التي تنتجها على أراضيها.
وقال: "الشراكة في الازدهار الأخضر والازدهار الأزرق-الذي يعكس نية الأردن توفير الكهرباء الخضراء لإسرائيل، إلى جانب نية إسرائيل توفير المياه المحلاة للأردن، بالتعاون مع الولايات المتحدة ودولة الإمارات، يشمل المثال الأفضل لشراكة خلاقة تحمل قيما لكل الشركاء، والتي تقدم الاستقرار للمنطقة كلها".