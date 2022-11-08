https://sputnikarabic.ae/20221108/مجلس-الوزراء-السعودي-يناقش-عدة-قضايا-أبرزها-مبادرة-الشرق-الأوسط-الأخضر-1069955473.html

مجلس الوزراء السعودي يناقش عدة قضايا أبرزها "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"

مجلس الوزراء السعودي يناقش عدة قضايا أبرزها "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"

عقد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، اجتماعا لمناقشة عدد من القضايا الداخلية والخارجية، التي شملت التطرق إلى قمة الشرق الأوسط الأخضر. 08.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-08T15:55+0000

2022-11-08T15:55+0000

2022-11-08T15:55+0000

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وتناول الاجتماع، اليوم الثلاثاء، الذي تم عقده بقصر اليمامة في العاصمة الرياضة، الإشادة بقمة الشرق الأوسط الأخضر، حسبما ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية.وأشارت الصحيفة إلى حديث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال افتتاح أعمال النسخة الثانية من "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، التي تم انعقادها بمصر.ولفتت إلى إعلان المملكة استضافة مقر الأمانة العامة للمبادرة، مشيرة إلى أن الرياض ستساهم بمبلغ (مليارين وخمسمائة مليون دولار) لدعم مشروعات المبادرة خلال العقد المقبل.وأكد مجلس الوزراء السعودي على التزام الرياض بالعمل على تحقيق أهداف المبادرة، التي يمكن أن تصبح نموذجا عالميا لمكافحة التغير المناخي.وانطلقت، الاثنين، النسخة الثانية من قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" في مصر، برئاسة مشتركة بين ولي العهد السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وقال محمد بن سلمان، إن "المملكة تستهدف إيجاد حلول من أجل توفير أنظمة طاقة أكثر استدامة"، مشيرا إلى أن المستهدف هو "الوصول للحياد الصفري في 2050".وتابع: "نسعى إلى أن تمثل الطاقة المتجددة 50 في المئة من استهلاكنا في 2030".وتهدف مبادرة السعودية الخضراء إلى زراعة 10 مليارات شجرة في أنحاء المملكة خلال العقود المقبلة، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى 30 في المئة من إجمالي مناطق المملكة وتخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويا بحلول 2030.

https://sputnikarabic.ae/20221020/محمد-بن-سلمان-يعلن-إطلاق-النسخة-الثانية-من-مبادرة-الشرق-الأوسط-الأخضر-في-مصر-الشهر-المقبل-1069283948.html

https://sputnikarabic.ae/20211025/قطر-تعلن-زراعة-10-ملايين-شجرة-ضمن-مبادرة-الشرق-الأوسط-الأخضر-1050534238.html

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