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https://sputnikarabic.ae/20221108/مجلس-الوزراء-السعودي-يناقش-عدة-قضايا-أبرزها-مبادرة-الشرق-الأوسط-الأخضر-1069955473.html
مجلس الوزراء السعودي يناقش عدة قضايا أبرزها "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"
مجلس الوزراء السعودي يناقش عدة قضايا أبرزها "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"
عقد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، اجتماعا لمناقشة عدد من القضايا الداخلية والخارجية، التي شملت التطرق إلى قمة الشرق الأوسط الأخضر. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T15:55+0000
2022-11-08T15:55+0000
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وتناول الاجتماع، اليوم الثلاثاء، الذي تم عقده بقصر اليمامة في العاصمة الرياضة، الإشادة بقمة الشرق الأوسط الأخضر، حسبما ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية.وأشارت الصحيفة إلى حديث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال افتتاح أعمال النسخة الثانية من "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، التي تم انعقادها بمصر.ولفتت إلى إعلان المملكة استضافة مقر الأمانة العامة للمبادرة، مشيرة إلى أن الرياض ستساهم بمبلغ (مليارين وخمسمائة مليون دولار) لدعم مشروعات المبادرة خلال العقد المقبل.وأكد مجلس الوزراء السعودي على التزام الرياض بالعمل على تحقيق أهداف المبادرة، التي يمكن أن تصبح نموذجا عالميا لمكافحة التغير المناخي.وانطلقت، الاثنين، النسخة الثانية من قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" في مصر، برئاسة مشتركة بين ولي العهد السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وقال محمد بن سلمان، إن "المملكة تستهدف إيجاد حلول من أجل توفير أنظمة طاقة أكثر استدامة"، مشيرا إلى أن المستهدف هو "الوصول للحياد الصفري في 2050".وتابع: "نسعى إلى أن تمثل الطاقة المتجددة 50 في المئة من استهلاكنا في 2030".وتهدف مبادرة السعودية الخضراء إلى زراعة 10 مليارات شجرة في أنحاء المملكة خلال العقود المقبلة، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى 30 في المئة من إجمالي مناطق المملكة وتخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويا بحلول 2030.
https://sputnikarabic.ae/20221020/محمد-بن-سلمان-يعلن-إطلاق-النسخة-الثانية-من-مبادرة-الشرق-الأوسط-الأخضر-في-مصر-الشهر-المقبل-1069283948.html
https://sputnikarabic.ae/20211025/قطر-تعلن-زراعة-10-ملايين-شجرة-ضمن-مبادرة-الشرق-الأوسط-الأخضر-1050534238.html
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العالم العربي, مصر, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, مصر, السعودية, أخبار السعودية اليوم

مجلس الوزراء السعودي يناقش عدة قضايا أبرزها "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"

15:55 GMT 08.11.2022
© AFP 2022 / Mohammed Abedصورة تظهر عملاً فنياً في المنطقة الخضراء خلال قمة المناخ COP27 في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، في مصر 7 نوفمبر 2022.
صورة تظهر عملاً فنياً في المنطقة الخضراء خلال قمة المناخ COP27 في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، في مصر 7 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / Mohammed Abed
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عقد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، اجتماعا لمناقشة عدد من القضايا الداخلية والخارجية، التي شملت التطرق إلى قمة الشرق الأوسط الأخضر.
وتناول الاجتماع، اليوم الثلاثاء، الذي تم عقده بقصر اليمامة في العاصمة الرياضة، الإشادة بقمة الشرق الأوسط الأخضر، حسبما ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية.
وأشارت الصحيفة إلى حديث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال افتتاح أعمال النسخة الثانية من "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، التي تم انعقادها بمصر.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
محمد بن سلمان يعلن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" في مصر الشهر المقبل
20 أكتوبر, 15:19 GMT
ولفتت إلى إعلان المملكة استضافة مقر الأمانة العامة للمبادرة، مشيرة إلى أن الرياض ستساهم بمبلغ (مليارين وخمسمائة مليون دولار) لدعم مشروعات المبادرة خلال العقد المقبل.
وأكد مجلس الوزراء السعودي على التزام الرياض بالعمل على تحقيق أهداف المبادرة، التي يمكن أن تصبح نموذجا عالميا لمكافحة التغير المناخي.
وانطلقت، الاثنين، النسخة الثانية من قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" في مصر، برئاسة مشتركة بين ولي العهد السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
صورة بعنوان وحيد، للمصور الأسترالي غلين هومان، الحائزة على الجائزة الرئيسية في فئة التصوير الأشجار في جوائز مسابقة مصور العام في التصوير بواسطة الهاتف المحمول أيفون لعام 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2021
قطر تعلن زراعة 10 ملايين شجرة ضمن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
25 أكتوبر 2021, 21:54 GMT
وقال محمد بن سلمان، إن "المملكة تستهدف إيجاد حلول من أجل توفير أنظمة طاقة أكثر استدامة"، مشيرا إلى أن المستهدف هو "الوصول للحياد الصفري في 2050".
وتابع: "نسعى إلى أن تمثل الطاقة المتجددة 50 في المئة من استهلاكنا في 2030".
وتهدف مبادرة السعودية الخضراء إلى زراعة 10 مليارات شجرة في أنحاء المملكة خلال العقود المقبلة، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى 30 في المئة من إجمالي مناطق المملكة وتخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويا بحلول 2030.
© Sputnik / Mohamed Hassanمبادرة الشرق الأوسط الأخضر
مبادرة الشرق الأوسط الأخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
© Sputnik / Mohamed Hassan
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