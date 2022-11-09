https://sputnikarabic.ae/20221109/إيران-تدعو-مواطنيها-إلى-تجنب-السفر-إلى-أستراليا--1069995477.html
إيران تدعو مواطنيها إلى تجنب السفر إلى أستراليا
إيران تدعو مواطنيها إلى تجنب السفر إلى أستراليا
دعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، مواطنيها إلى عدم السفر إلى أستراليا إلا في حالات الضرورة، وذلك بسب مخاوف من اعتقالات وتسليمهم لدول أخرى. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T18:34+0000
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طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية، عن وزارة الخارجية أنها "تطلب من الإيرانيين وخاصة الطلاب والباحثين وأساتذة الجامعات بالامتناع عن السفر إلى أستراليا إلا للضرورة".وتابعت الخارجية أن "التوصية جاءت بسبب المعلومات عن إمكانية احتجازهم التعسفي وتسليمهم إلى الحكومات المعادية لإيران".وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، استدعاء السفير النرويجي إلى مقر الوزارة في طهران.وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "ذلك جاء بعد التصريحات غير المقبولة لرئيس البرلمان النرويجي والداعمه للاضطرابات وتدخله في الشؤون الداخلية الإيرانية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأعربت إيران، عن "شجبها ورفضها بشدة لتصريحات رئيس مجلس النواب النرويجي وذلك خلال مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الداعمة للاضطرابات وتدخله في الشؤون الداخلية لإيران".
https://sputnikarabic.ae/20221109/باتروشيف-يقول-إن-الاستخبارات-الغربية-لعبت-دورا-رئيسيا-بتنظيم-أعمال-الشعب-في-إيران--1069982800.html
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إيران, أخبار إيران, أستراليا
إيران, أخبار إيران, أستراليا
إيران تدعو مواطنيها إلى تجنب السفر إلى أستراليا
18:34 GMT 09.11.2022 (تم التحديث: 18:35 GMT 09.11.2022) تابعنا عبر
دعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، مواطنيها إلى عدم السفر إلى أستراليا إلا في حالات الضرورة، وذلك بسب مخاوف من اعتقالات وتسليمهم لدول أخرى.
طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية، عن وزارة الخارجية أنها "تطلب من الإيرانيين وخاصة الطلاب والباحثين وأساتذة الجامعات بالامتناع عن السفر إلى أستراليا إلا للضرورة".
وتابعت الخارجية أن "التوصية جاءت بسبب المعلومات عن إمكانية احتجازهم التعسفي وتسليمهم إلى الحكومات المعادية لإيران".
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، استدعاء السفير النرويجي إلى مقر الوزارة في طهران.
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "ذلك جاء بعد التصريحات غير المقبولة لرئيس البرلمان النرويجي والداعمه للاضطرابات وتدخله في الشؤون الداخلية الإيرانية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأعربت إيران
، عن "شجبها ورفضها بشدة لتصريحات رئيس مجلس النواب النرويجي وذلك خلال مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الداعمة للاضطرابات وتدخله في الشؤون الداخلية لإيران".