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زاخاروفا: الانتخابات الأمريكية أظهرت انقساما خطيرا في الولايات المتحدة
زاخاروفا: الانتخابات الأمريكية أظهرت انقساما خطيرا في الولايات المتحدة
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي أظهرت أن أمريكا "منقسمة بشكل خطير" وأن الناخبين لا يثقون... 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T14:53+0000
2022-11-09T14:54+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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قالت زاخاروفا في إفادة صحفية: "التصويت في انتخابات الكونغرس النصفية أكد ما كان واضحا لفترة طويلة، ألا وهو أن أمريكا منقسمة، منقسمة بشكل خطير".وأضافت "النظام الانتخابي الأمريكي العتيق لا يضمن شرعية العملية الانتخابية، ولا يثق الناخبون بنتائج الانتخابات ويعتبرونها مزورة، خاصة بالنظر إلى تجربة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020، التي ارتبطت بالعديد من قصص الفضائح".وقالت زاخاروفا يوم أمس الثلاثاء (8 نوفمبر/ تشرين الثاني) إن روسيا لا تتدخل في انتخابات الكونغرس الأمريكي، بل الذي يتدخل هو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.وأجابت زاخاروفا، مازحةً على الهواء في برنامج "اتصال مباشر" مع فلاديمير سولوفيوف على سؤال المضيف: "هل تدخلنا بالفعل في انتخاباتهم"، قائلة: "الآن، ما يعطل مجرى الحياة المعتاد، ليست روسيا، بل ترامب هو الذي يتدخل في الانتخابات الأمريكية".
https://sputnikarabic.ae/20221109/زاخاروفا-تصف-أنباء-إمداد-كوريا-الشمالية-روسيا-بالذخيرة-بالمزيفة-1069985981.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

زاخاروفا: الانتخابات الأمريكية أظهرت انقساما خطيرا في الولايات المتحدة

14:53 GMT 09.11.2022 (تم التحديث: 14:54 GMT 09.11.2022)
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم الوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 15 أبريل 2021
المتحدثة الرسمية باسم الوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي أظهرت أن أمريكا "منقسمة بشكل خطير" وأن الناخبين لا يثقون بنتائج الانتخابات ويعتبرونها مزورة.
قالت زاخاروفا في إفادة صحفية: "التصويت في انتخابات الكونغرس النصفية أكد ما كان واضحا لفترة طويلة، ألا وهو أن أمريكا منقسمة، منقسمة بشكل خطير".
وأضافت "النظام الانتخابي الأمريكي العتيق لا يضمن شرعية العملية الانتخابية، ولا يثق الناخبون بنتائج الانتخابات ويعتبرونها مزورة، خاصة بالنظر إلى تجربة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020، التي ارتبطت بالعديد من قصص الفضائح".
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
زاخاروفا تصف أنباء إمداد كوريا الشمالية روسيا بالذخيرة "بالمزيفة"
14:13 GMT

التدافع الحالي للسيطرة على المجلس التشريعي هو مظهر آخر من مظاهر الصراع الاجتماعي العميق وانتهاك جميع الإجراءات الديمقراطية في الفترة التي تسبق المعركة الرئاسية في عام 2024.

وقالت زاخاروفا يوم أمس الثلاثاء (8 نوفمبر/ تشرين الثاني) إن روسيا لا تتدخل في انتخابات الكونغرس الأمريكي، بل الذي يتدخل هو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأجابت زاخاروفا، مازحةً على الهواء في برنامج "اتصال مباشر" مع فلاديمير سولوفيوف على سؤال المضيف: "هل تدخلنا بالفعل في انتخاباتهم"، قائلة: "الآن، ما يعطل مجرى الحياة المعتاد، ليست روسيا، بل ترامب هو الذي يتدخل في الانتخابات الأمريكية".
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