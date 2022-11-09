غوتيريش يشيد بإصرار الشباب على مكافحة التغيرات المناخية
© AFP 2022 / Mohammed Abedصورة تظهر عملاً فنياً في المنطقة الخضراء خلال قمة المناخ COP27 في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، في مصر 7 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Mohammed Abed
قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الشباب لديهم إصرار كبير على مواصلة العمل لمكافحة التغيرات المناخية.
جاء ذلك في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، خلال مشاركته في قمة المناخ "كوب - 27"، التي تستضيفها مصر.
Young people, like the ones I met at #COP27 today, have been relentless in demanding #ClimateAction.— António Guterres (@antonioguterres) November 9, 2022
The world owes them an enormous debt.
I am grateful for their persistence & courage - and I am proud to stand with them. pic.twitter.com/SEwI7LsTuD
وكتب غوتيريش: "الشباب الذين التقيتهم في قمة المناخ لا يريدون التعاون في اتخاذ خطوات عملية لمكافحة التغيرات المناخية".
وتابع: "أشعر بالامتنان لما يقومون به ومثابرتهم وشجاعتهم وأنا فخور بالوقوف معهم".
ويشارك دبلوماسيون من ما يقرب من 200 دولة في قمة شرم الشيخ للمناخ، بمهمة تخضير الاقتصاد العالمي ومساعدة الدول الفقيرة والمعرضة لتغير المناخ والتي بالكاد ساهمت في حل المشكلة مع العواصف المميتة وموجات الحر والجفاف والفيضانات.
7 نوفمبر, 14:52 GMT
وانطلقت الأحد الماضي، الدورة الـ 27 من فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (كوب 27)، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، حتى يوم 18 من الشهر الجاري، بمشاركة رؤساء وقادة من مختلف دول العالم.