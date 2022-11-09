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https://sputnikarabic.ae/20221109/غوتيريش-يشيد-بإصرار-الشباب-على-مكافحة-التغيرات-المناخية-1069986270.html
غوتيريش يشيد بإصرار الشباب على مكافحة التغيرات المناخية
غوتيريش يشيد بإصرار الشباب على مكافحة التغيرات المناخية
قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الشباب لديهم إصرار كبير على مواصلة العمل لمكافحة التغيرات المناخية. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T14:17+0000
2022-11-09T14:17+0000
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جاء ذلك في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، خلال مشاركته في قمة المناخ "كوب - 27"، التي تستضيفها مصر.وكتب غوتيريش: "الشباب الذين التقيتهم في قمة المناخ لا يريدون التعاون في اتخاذ خطوات عملية لمكافحة التغيرات المناخية".وتابع: "أشعر بالامتنان لما يقومون به ومثابرتهم وشجاعتهم وأنا فخور بالوقوف معهم".ويشارك دبلوماسيون من ما يقرب من 200 دولة في قمة شرم الشيخ للمناخ، بمهمة تخضير الاقتصاد العالمي ومساعدة الدول الفقيرة والمعرضة لتغير المناخ والتي بالكاد ساهمت في حل المشكلة مع العواصف المميتة وموجات الحر والجفاف والفيضانات.وانطلقت الأحد الماضي، الدورة الـ 27 من فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (كوب 27)، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، حتى يوم 18 من الشهر الجاري، بمشاركة رؤساء وقادة من مختلف دول العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221107/قمة-شرم-الشيخ-للمناخ-كوب-27-1069909243.html
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غوتيريش يشيد بإصرار الشباب على مكافحة التغيرات المناخية

14:17 GMT 09.11.2022
© AFP 2022 / Mohammed Abedصورة تظهر عملاً فنياً في المنطقة الخضراء خلال قمة المناخ COP27 في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، في مصر 7 نوفمبر 2022.
صورة تظهر عملاً فنياً في المنطقة الخضراء خلال قمة المناخ COP27 في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، في مصر 7 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© AFP 2022 / Mohammed Abed
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قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الشباب لديهم إصرار كبير على مواصلة العمل لمكافحة التغيرات المناخية.
جاء ذلك في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، خلال مشاركته في قمة المناخ "كوب - 27"، التي تستضيفها مصر.
وكتب غوتيريش: "الشباب الذين التقيتهم في قمة المناخ لا يريدون التعاون في اتخاذ خطوات عملية لمكافحة التغيرات المناخية".
وتابع: "أشعر بالامتنان لما يقومون به ومثابرتهم وشجاعتهم وأنا فخور بالوقوف معهم".
ويشارك دبلوماسيون من ما يقرب من 200 دولة في قمة شرم الشيخ للمناخ، بمهمة تخضير الاقتصاد العالمي ومساعدة الدول الفقيرة والمعرضة لتغير المناخ والتي بالكاد ساهمت في حل المشكلة مع العواصف المميتة وموجات الحر والجفاف والفيضانات.
مضيفات يرحبن بالمشاركين والوفود في جناح إندونيسيا داخل مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، في اليوم الأول من قمة المناخ COP27، في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر، في 6 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
قمة شرم الشيخ للمناخ "كوب 27"
7 نوفمبر, 14:52 GMT
وانطلقت الأحد الماضي، الدورة الـ 27 من فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (كوب 27)، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، حتى يوم 18 من الشهر الجاري، بمشاركة رؤساء وقادة من مختلف دول العالم.
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