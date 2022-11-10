https://sputnikarabic.ae/20221110/أردوغان-كلنا-ثقة-بتحقيق-حكومة-نتنياهو-للسلام-في-المنطقة-1070038178.html
أردوغان: كلنا ثقة بتحقيق حكومة نتنياهو للسلام في المنطقة
أردوغان: كلنا ثقة بتحقيق حكومة نتنياهو للسلام في المنطقة
هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشار الألماني أولاف شولتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، على فوزه بالانتخابات، حيث أعرب الأخير عن... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T19:47+0000
2022-11-10T19:47+0000
2022-11-10T19:54+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
رجب طيب أردوغان
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ففي رسالته إلى نتنياهو والتي جاءت بعد أسبوع من فوز حزب الليكود في انتخابات الكنيست، كتب أردوغان: "أهنئك على فوزك بالانتخابات وكلنا ثقة بأن الحكومة الجديدة تواصل التعاون بين الدول في كافة المجالات بما يحقق السلام والاستقرار في منطقتنا".أيضا اتصل شولتس بنتنياهو لتهنئته على الفوز، في محادثة استمرت نحو نصف ساعة، وأخبر فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي المستشار الألماني أنه ينوي توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والدول العربية.وأكد نتنياهو أن ألمانيا سيكون لها دورا مهما في هذه العملية التاريخية، بحسب ما أفاد به مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، ونقلته شبكة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية.كما أكد نتنياهو أن الأسلحة النووية في أيدي إيران تشكل خطرا حقيقيا على أمن إسرائيل والسلام العالمي، واتفق الزعيمان على تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية بين بلديهما، ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بدعم شولتس لإسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20221107/نتنياهو-يؤكد-لبايدن-مواصلته-لمشروع-اتفاقيات-السلام-ومواجهة-تهديد-العدوان-الإيراني-1069926275.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, رجب طيب أردوغان, بنيامين نتنياهو, أخبار ألمانيا, أخبار تركيا اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, رجب طيب أردوغان, بنيامين نتنياهو, أخبار ألمانيا, أخبار تركيا اليوم
أردوغان: كلنا ثقة بتحقيق حكومة نتنياهو للسلام في المنطقة
19:47 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 19:54 GMT 10.11.2022) تابعنا عبر
هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشار الألماني أولاف شولتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، على فوزه بالانتخابات، حيث أعرب الأخير عن نواياه لتوسيع نطاق السلام في المنطقة.
ففي رسالته إلى نتنياهو والتي جاءت بعد أسبوع من فوز حزب الليكود
في انتخابات الكنيست، كتب أردوغان: "أهنئك على فوزك بالانتخابات وكلنا ثقة بأن الحكومة الجديدة تواصل التعاون بين الدول في كافة المجالات بما يحقق السلام والاستقرار في منطقتنا".
أيضا اتصل شولتس بنتنياهو لتهنئته على الفوز، في محادثة استمرت نحو نصف ساعة، وأخبر فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي المستشار الألماني أنه ينوي توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والدول العربية.
وأكد نتنياهو أن ألمانيا سيكون لها دورا مهما في هذه العملية التاريخية، بحسب ما أفاد به مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، ونقلته شبكة
"آي 24 نيوز" الإسرائيلية.
كما أكد نتنياهو أن الأسلحة النووية في أيدي إيران تشكل خطرا حقيقيا على أمن إسرائيل والسلام العالمي، واتفق الزعيمان على تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية بين بلديهما، ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بدعم شولتس لإسرائيل.