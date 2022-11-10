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https://sputnikarabic.ae/20221110/أمريكا-تقدم-مساعدة-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-تتضمن-منظومات-دفاع-جوي-1070037132.html
أمريكا تقدم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا تتضمن منظومات دفاع جوي
أمريكا تقدم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا تتضمن منظومات دفاع جوي
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة ستعلن، اليوم الخميس، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل أنظمة دفاع جوي. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T18:30+0000
2022-11-10T18:40+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال سوليفان خلال مؤتمر صحفي "ستعلن الولايات المتحدة اليوم عن حزمة أخرى من المساعدات الأمنية لأوكرانيا، التي تشمل أصول دفاع جوي مهمة مثل صواريخ هوك لأنظمة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى أربعة أنظمة دفاع جوي أمريكية من طراز أفينجر مزودة بصواريخ ستينغر". وفقًا لمتحدث باسم البيت الأبيض ، ستكون هذه المساعدة "مهمة للغاية" في مكافحة الطائرات المسيرة.أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة لا تضغط على أوكرانيا لإجراء مفاوضات مع روسيا، ولكن تقدم لها النصح والدعم.وأشار سوليفان إلى أن الولايات المتحدة لا تضغط على أوكرانيا من أجل عقد مفاوضات مع روسيا بل تقدم النصح والدعم لكييف.وكشف سوليفان أنه "لا خطط لعقد لقاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي".وأجرى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك محادثة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، ناقشا خلالها استمرار دعم لندن لكييف، بما في ذلك توفير 1000 صاروخ جديد.وجاء في بيلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني: "أكد أن المملكة المتحدة ستواصل تقديم المزيد من الدعم، بما في ذلك 1000 صاروخ أرض- جو آخر وأكثر من 25000 مجموعة عسكرية لفصل الشتاء شديد البرودة".
https://sputnikarabic.ae/20221110/إعلام-يتحدث-عن-استنفاد-الجيش-الأمريكي-لترسانته-بسبب-أوكرانيا-1070034741.html
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تقدم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا تتضمن منظومات دفاع جوي

18:30 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 18:40 GMT 10.11.2022)
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDSمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDS
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة ستعلن، اليوم الخميس، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل أنظمة دفاع جوي.
وقال سوليفان خلال مؤتمر صحفي "ستعلن الولايات المتحدة اليوم عن حزمة أخرى من المساعدات الأمنية لأوكرانيا، التي تشمل أصول دفاع جوي مهمة مثل صواريخ هوك لأنظمة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى أربعة أنظمة دفاع جوي أمريكية من طراز أفينجر مزودة بصواريخ ستينغر".
وفقًا لمتحدث باسم البيت الأبيض ، ستكون هذه المساعدة "مهمة للغاية" في مكافحة الطائرات المسيرة.
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة لا تضغط على أوكرانيا لإجراء مفاوضات مع روسيا، ولكن تقدم لها النصح والدعم.
وأشار سوليفان إلى أن الولايات المتحدة لا تضغط على أوكرانيا من أجل عقد مفاوضات مع روسيا بل تقدم النصح والدعم لكييف.

الولايات المتحدة لا تضغط على أوكرانيا لإجراء مفاوضات مع روسيا ولكن تقدم المشورة والدعم لكييف.

وكشف سوليفان أنه "لا خطط لعقد لقاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي".
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
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17:02 GMT
وأجرى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك محادثة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، ناقشا خلالها استمرار دعم لندن لكييف، بما في ذلك توفير 1000 صاروخ جديد.
وجاء في بيلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني: "أكد أن المملكة المتحدة ستواصل تقديم المزيد من الدعم، بما في ذلك 1000 صاروخ أرض- جو آخر وأكثر من 25000 مجموعة عسكرية لفصل الشتاء شديد البرودة".
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