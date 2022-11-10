https://sputnikarabic.ae/20221110/الرئيسان-الصيني-والأمريكي-يجريان-محادثات-ثنائية-في-قمة-مجموعة-العشرين-1070033658.html
الرئيسان الصيني والأمريكي يجريان محادثات ثنائية في قمة مجموعة العشرين
الرئيسان الصيني والأمريكي يجريان محادثات ثنائية في قمة مجموعة العشرين
أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ، سيجريان محادثات على هامش قمة مجموعة العشرين في... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T16:10+0000
2022-11-10T16:10+0000
2022-11-10T16:14+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وأوضحت جان بييير في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "سيلتقي بايدن مع شي جين بينغ في بالي في 14 نوفمبر، سيناقش القادة الجهود المبذولة للحفاظ على خطوط الاتصال بين الولايات المتحدة والصين وتعميقها، والمنافسة المسؤولة، والعمل معًا في المجالات التي تتداخل فيها مصالحنا، لا سيما في سياق التحديات العابرة للحدود، التي تؤثر على المجتمع الدولي".وصرح ألكسندر توماكين، الملحق الصحفي في السفارة الروسية في إندونيسيا، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الوفد الروسي في قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني، سيرأسه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.وقال الدبلوماسي للوكالة اليوم الخميس: "الوفد الروسي سيرأسه وزير الخارجية سيرغي لافروف".كما أكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يشارك في قمة مجموعة العشرين عبر الإنترنت.
https://sputnikarabic.ae/20221110/زيلينسكي-يتغيب-عن-قمة-مجموعة-العشرين-1070021085.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
الرئيسان الصيني والأمريكي يجريان محادثات ثنائية في قمة مجموعة العشرين
16:10 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 16:14 GMT 10.11.2022) تابعنا عبر
أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ، سيجريان محادثات على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا المقرر انعقادها يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأوضحت جان بييير في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "سيلتقي بايدن مع شي جين بينغ في بالي في 14 نوفمبر، سيناقش القادة الجهود المبذولة للحفاظ على خطوط الاتصال بين الولايات المتحدة والصين وتعميقها، والمنافسة المسؤولة، والعمل معًا في المجالات التي تتداخل فيها مصالحنا، لا سيما في سياق التحديات العابرة للحدود، التي تؤثر على المجتمع الدولي".
وأشارت إلى أن بايدن وشي جين بينغ سيناقشان أيضًا مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والعالمية.
وصرح ألكسندر توماكين، الملحق الصحفي في السفارة الروسية في إندونيسيا، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الوفد الروسي في قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني، سيرأسه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وقال الدبلوماسي للوكالة اليوم الخميس: "الوفد الروسي سيرأسه وزير الخارجية سيرغي لافروف".
كما أكد أن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يشارك في قمة مجموعة العشرين عبر الإنترنت.