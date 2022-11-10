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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221110/بوتين-يصدر-تعليمات-بضرورة-تلبية-احتياجات-القوات-المسلحة-1070005595.html
بوتين يصدر تعليمات بضرورة تلبية احتياجات القوات المسلحة
بوتين يصدر تعليمات بضرورة تلبية احتياجات القوات المسلحة
أفادت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر تعليماته عقب اجتماع المجلس التنسيقي لتلبية احتياجات القوات المسلحة. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T07:50+0000
2022-11-10T07:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
تعليمات
احتياجات
القوات الروسية
أخبار أوكرانيا
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وذكرت الخدمة الصحفية في بيان: "بحلول 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، يجب على الحكومة ووزارة الدفاع إنشاء آلية تضمن التبادل الفعال للمعلومات مباشرة بين الوحدات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة ومصنعي الأسلحة والمعدات العسكرية والعتاد".بالإضافة إلى ذلك، من الضروري جعل معايير توفير القوات تتماشى مع احتياجاتهم الحقيقية في ظروف العملية الخاصة، مع مراعاة كثافة الاستخدام.بحلول 14 نوفمبر، يجب أن يشكل المجلس التنسيقي مهمة مستهدفة لتوفير القوات، تم تعيين ميخائيل ميشوستين مسؤولا عن العملية.منذ 24 فبراير/شباط، تقوم روسيا بعملية عسكرية خاصة للقضاء على النازية ونزع السلاح من أوكرانيا. أعلن فلاديمير بوتين هدفها وهو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". مهمة القوات المسلحة هي تحرير دونباس وضمان أمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221108/شويغو-يقوم-بجولة-تفتيشية-لمركز-قيادة-العملية-العسكرية-الخاصة-1069954039.html
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روسيا, تعليمات, احتياجات, القوات الروسية, أخبار أوكرانيا
روسيا, تعليمات, احتياجات, القوات الروسية, أخبار أوكرانيا

بوتين يصدر تعليمات بضرورة تلبية احتياجات القوات المسلحة

07:50 GMT 10.11.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الانتقال إلى بنك الصورالقائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022.
القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentiev
/
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أفادت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر تعليماته عقب اجتماع المجلس التنسيقي لتلبية احتياجات القوات المسلحة.
وذكرت الخدمة الصحفية في بيان: "بحلول 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، يجب على الحكومة ووزارة الدفاع إنشاء آلية تضمن التبادل الفعال للمعلومات مباشرة بين الوحدات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة ومصنعي الأسلحة والمعدات العسكرية والعتاد".
بالإضافة إلى ذلك، من الضروري جعل معايير توفير القوات تتماشى مع احتياجاتهم الحقيقية في ظروف العملية الخاصة، مع مراعاة كثافة الاستخدام.
بحلول 14 نوفمبر، يجب أن يشكل المجلس التنسيقي مهمة مستهدفة لتوفير القوات، تم تعيين ميخائيل ميشوستين مسؤولا عن العملية.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
شويغو يقوم بجولة تفتيشية لمركز قيادة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
8 نوفمبر, 15:13 GMT
منذ 24 فبراير/شباط، تقوم روسيا بعملية عسكرية خاصة للقضاء على النازية ونزع السلاح من أوكرانيا. أعلن فلاديمير بوتين هدفها وهو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". مهمة القوات المسلحة هي تحرير دونباس وضمان أمن روسيا.
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