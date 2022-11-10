https://sputnikarabic.ae/20221110/شركة-سميك-الصينية-للرقائق-الإلكترونية-القيود-الأمريكية-أثرت-سلبا-على-إنتاجنا-1070032507.html
شركة "سميك" الصينية للرقائق الإلكترونية: القيود الأمريكية أثرت سلبا على إنتاجنا
شركة "سميك" الصينية للرقائق الإلكترونية: القيود الأمريكية أثرت سلبا على إنتاجنا
أعلنت أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق الإلكترونية "سميك" ( المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات)، عن التأثير السلبي لقيود الصادرات الأمريكية الجديدة على... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T15:33+0000
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بكين- سبوتنيك. وقالت الشركة في تقرير لها، اليوم الخميس: "يمكن أن تنخفض مبيعات الشركة في الربع الرابع بنسبة 13-15% مقارنة بالفترة السابقة بسبب ضعف الطلب على الهواتف المحمولة والسلع الاستهلاكية، فضلاً عن أن بعض العملاء سيحتاجون إلى وقت للتكيف مع القواعد الجديدة لضوابط الصادرات الأمريكية".وبلغت إيرادات مبيعات الشركة في الربع الثالث 1.91 مليار دولار، بزيادة 0.2% عن الربع السابق و 34.7%أكثر من الربع الثالث من عام 2021.في تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن واشنطن قيدت صادراتها لـ 28 شركة صينية من المنتجات لصناعة أجهزة الحاسوب العملاقة وأشباه الموصلات. كما وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على خطة إنقاذ بقيمة 52.7 مليار دولار أمريكي لمصنعي أشباه الموصلات في الولايات المتحدة لتعزيز مكانتها في المنافسة مع الصين.
https://sputnikarabic.ae/20221028/وزير-الخارجية-الصيني-يقول-إن-العلاقات-مع-الولايات-المتحدة-تمر-بـ-منعطف-حاسم-1069585823.html
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العالم, الصين, مبيعات, عقوبات أمريكية ضد روسيا
العالم, الصين, مبيعات, عقوبات أمريكية ضد روسيا
شركة "سميك" الصينية للرقائق الإلكترونية: القيود الأمريكية أثرت سلبا على إنتاجنا
15:33 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 15:34 GMT 10.11.2022) تابعنا عبر
أعلنت أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق الإلكترونية "سميك" ( المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات)، عن التأثير السلبي لقيود الصادرات الأمريكية الجديدة على إنتاجها وتوقعت انخفاضا في المبيعات في الربع المقبل.
بكين- سبوتنيك. وقالت الشركة في تقرير لها، اليوم الخميس: "يمكن أن تنخفض مبيعات الشركة في الربع الرابع بنسبة 13-15% مقارنة بالفترة السابقة بسبب ضعف الطلب على الهواتف المحمولة والسلع الاستهلاكية، فضلاً عن أن بعض العملاء سيحتاجون إلى وقت للتكيف مع القواعد الجديدة لضوابط الصادرات الأمريكية".
وأضافت أنه وفقا للتحليل الأولي، فإن لائحة الصادرات الأمريكية الجديدة "لها تأثير سلبي على إنتاج وتشغيل الشركة".
ويشير التقرير، إلى أن "الشركة على اتصال وثيق بمورديها وتعمل على توضيح بعض المفاهيم الواردة في القواعد الجديدة، بالإضافة إلى تقييم تأثيرها على الشركة". كما أشار أيضاً إلى أنه، "حتى الآن لم نلاحظ بوادر انتعاش في الصناعة"، صناعة أشباه الموصلات.
وبلغت إيرادات مبيعات الشركة في الربع الثالث 1.91 مليار دولار، بزيادة 0.2% عن الربع السابق و 34.7%أكثر من الربع الثالث من عام 2021.
وأوضح التقرير أنه : "استنادًا إلى بيانات الربع الثالث والتوقعات للربع الرابع، يمكننا أن نتوقع أن تبلغ الإيرادات السنوية للشركة 7.3 مليار دولار".
في تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن واشنطن قيدت صادراتها لـ 28 شركة صينية من المنتجات لصناعة أجهزة الحاسوب العملاقة وأشباه الموصلات. كما وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على خطة إنقاذ بقيمة 52.7 مليار دولار أمريكي لمصنعي أشباه الموصلات في الولايات المتحدة لتعزيز مكانتها في المنافسة مع الصين.